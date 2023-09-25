"Поэтому и не судят в Европе": капитан Шахтера тонко высказал свои претензии по поводу работы арбитров

Матч 8-го тура УПЛ-2023/2024 между Рухом и Шахтером оставил больше вопросов, чем ответов. В поединке было немало спорных моментов по поводу финальных судейских решений.

Поединок закончился ничьей 1:1, хотя Шахтер первым размочил нули на табло "Арена-Львов". Голом в составе "горняков" отличился Георгий Судаков. Уже через четыре минуты дончане остались в меньшинстве после изъятия Ярослава Ракицкого, ставшего первым сомнительным эпизодом с судейским решением.

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Степаненко: Команда проигрывает – сразу судья виноват

Далее был не засчитан гол Руха, сумевший дожать обескровленный Шахтер, испытывающий огромные проблемы в центре защиты. Уже на 88-й минуте Богдан Слюбик забил фантастический гол из-за пределов штрафной.

Капитан донецкого клуба Тарас Степаненко прокомментировал эпизод с красной карточкой Ракицкого. Также футболист центра поля рассказал о не лучшем состоянии футболистов после стартового матча группового раунда Лиги чемпионов.

"У нас вся Украина… Команда проигрывает – сразу судья виноват. Но есть VAR, смотрели. Не знаю, с нашей стороны – там не было красной. Со стороны судьи – была. Он принимает решение. Считаю, что нам нужно избегать таких ошибок. Это уже 4-я или 5-я красная. Большие нагрузки. У нас многие после Германии вернулись с простудой или вирусом, пол команды плохо себя чувствовали", – сказал опорник "горняков".

Мог Степаненко тоже увидеть перед собой красный свет, ведь эмоционально начал объяснять арбитру после очередного нарушения правил. Тарас заверил, что не боялся получить изъятие, у судьи ведь не было для этого причин.

На судей не хочу ничего говорить. Они сами показывают этот уровень. Потому и не судят в Европе почти ничего. Это их уровень. А мы хотим, чтобы наша страна и футболисты играли в Европе. И когда Украина будет в ЕС, хотим, чтобы футбол развивался. А чтобы развивался, нужно делать это на всех ступенях. Не только футболисты. И судейская коллегия, и тренеры. Если будем думать о том, чтобы мне сегодня было хорошо, завтра лучше не станет,

– ответил Степаненко.

И это уже далеко не первые притязания от футболистов и тренеров клубов УПЛ к работе судей.

Отметим, что даже эта потеря очков не лишила Шахтера лидерства в турнирной таблице УПЛ – 18 баллов. Только на одно очко меньше у неожиданно другого Кривбасса.

Рух с 12 пунктами опустилось на 6-е место. Правда, у львовян еще игра в запасе в отличие от "горняков".

Впереди у обоих коллективов матчи 1/8 финала Кубка Украины. Шахтер сыграет против Вереса, а Рух примет Александрию. Оба поединка пройдут 26 сентября.