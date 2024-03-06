"Буду делать все возможное": легионер Шахтера из Африки пообещал выучить украинский язык - видео

Новатус Мироши - танзанийский легионер донецкого Шахтера, выступающий за "горняков" в аренде. Его контракт принадлежит бельгийскому Зюлте-Варегем.

Футболист до конца текущего сезона-2023/2024 будет выступать в футболке дончан. Его права хоть и принадлежат бельгийскому клубу, но соглашение с Зюлте-Варегем истекает уже 30 июня следующего 2025-го года.

Стоит узнать Сын Шевченко получил дебютный вызов в сборную Украины: кто попал в заявку на элит-раунд Евро

Уже понимает украинский язык

Новатус Мироши пообщался с клубным ютуб-каналом Шахтера, в котором рассказал немало деталей из своего пребывания в Украине, куда он переехал в сентябре 2023-го.

Футболист сборной Танзании заговорил о важности языка в общении с одноклубниками и всем персоналом Шахтера. Африканский легионер рассказал, что уже понимаю украинский язык и пообещал, что через несколько месяцев сам уже будет разговаривать на соловьином.

Не то, чтобы я выучил язык, но понимаю, что говорят люди. Они удивляются, когда я реагирую соответственно. Все радуются за меня, что я понимаю просьбы и наставления. Стараюсь учиться так быстро, как могу, ведь очень важно общаться со всеми. Буду делать все возможное, и уже через несколько месяцев постараюсь общаться на украинском,

– высказался Мироши.

Видео интервью с Новатусом Мироши (момент об украинском языке с 17 минуты)

Отметим, что левый защитник Мироши уже принял участие в четырех матчах Шахтера (335 игровых минут). Пока что без результативных действий.

В последний раз выходил на футбольное поле еще 30 сентября 2023-го года в поединке против полтавской Ворсклы. Новатус провел полный матч, в котором "горняки" уступили ворсклянам 1:2.

Шахтер после 17-ти сыгранных матчей поднялся на 2-ю позицию турнирной таблицы УПЛ-2023/2024, набрав 37 баллов. До лидера сезона Кривбасса, которого обыграл в предыдущем туре 5:2, отставание лишь в один пункт.

Напомним, что 4 марта Шахтер одержал техническую победу в матче против Александрии, который ранее закончился нулевой мировой. Все из-за того, что соперник донетчан выпустил на поле Ивана Калюжного, которого александрийцы забыли добавить в заявку команды на вторую часть сезона первенства Украины.