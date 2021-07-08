Тампа обыграла Монреаль и защитила титул обладателя Кубка Стэнли: видео

8 июля 2021 , 10:38
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Источник:

24 канал

Тампа-Бэй защитила свой титул обладателя Кубка Стэнли. 8 июля на своем льду выиграла пятый поединок серии финала против Монреаля.

Дубль Тампы

Тампа-Бэй в пяти матчах закрыла финальную серию против Монреаля и защитила статус сильнейшей команды лиги. Монреаль не смог пробить голкипера хозяев Андрея Василевского.

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Тампа победила со счетом 1:0. Победная шайба в активе Колтона. В итоге – 1:0. В серии матчей счет стал 4:1 в пользу Тампы. Триумфаторы стали 9-й командой в истории НХЛ, которой удалось взять два подряд Кубка Стэнли.

Следует отметить, что именно вратарь победителей был признан MVP плей-офф. Василевский в 23 матчах оформил 5 "сухих" поединков.

Кого Тампа побеждала на пути к трофею

  • Флориду (4:2)
  • Каролину (4:1)
  • Нью-Йорк Айлендерс (4:3)
  • Монреаль (4:1).

Победная шайба Колтона: видео

Автор: Софія Кулай