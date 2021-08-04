"Там можно потерять не только свободу, но и жизнь": из Беларуси сбежали еще трое спортсменов

После скандала с белорусской спортсменкой на Олимпийских играх Кристиной Тимановской стало известно, что не только она не хочет возвращаться домой.

Еще по меньшей мере три человека заявили, что в Беларуси Лукашенко жить не хотят. Речь идет о гандбольном тренере и семье легкоатлетов.

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Еще трое спортсменов из Беларуси сбежали, один из них – в Украину

Главный тренер белорусского гандбольного клуба "Витязь" Константин Яковлев выехал в Украину.

Яковлев принимал активное участие в протестах против режима самопровозглашенного президента Беларуси Александра Лукашенко. За что, заметим, отсидел в июне 15 суток.

Легкоатлеты-многоборцы Андрей Кравченко (серебряный призер Олимпиады 2008 года) и его жена Яна Максимова также решили не возвращаться в Беларусь. Сейчас они находятся в Германии.

Кравченко задерживали силовики в Беларуси на одном из протестных маршей в ноябре 2020, после чего присудили ему 10 суток административного ареста.

Яна Максимова в инстаграме эмоционально написала, что семья долго думала, возвращаться ли в Беларусь. Но все-таки решила этого не делать, и вот почему:

К большому сожалению, сейчас там можно потерять не только свободу, но и жизнь.

Спортсмены покидают Беларусь на фоне скандала с Кристиной Тимановской

Белорусская легкоатлетка должна была выступить на Олимпиаде в Токио, но поссорилась с функционерами из своей делегации. После этого ее пытались силой вернуть в Беларусь. Тимановская же этого делать не захотела.

Ночью 4 августа спортсменка уехала из посольства Польши в Японии – вероятно, в аэропорт, чтобы вылететь прямым рейсом в Варшаву.

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