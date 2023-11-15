Проведем беседы тет-а-тет, – Мудрик пообещал подготовить дебютанта сборной к игре с Италией

Сборная Украины по футболу готовится к ключевому поединку отбора на Евро-2024 против Италии. На этот матч Сергей Ребров вызвал в расположение "сине-желтых" сразу двух дебютантов.

Речь идет о Владиславе Дубинчака и Максиме Таловерове. Футболист австрийского ЛАСКа поделился эмоциями и впечатлениями от дебютного вызова в главную команду страны. До этого Максим выступал за "молодежку" сборной Украины, где даже носил капитанскую повязку.

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Таловеров: Если честно, не знаю, что бы без него здесь делал

Таловеров отметил атмосферу, царящую в команде, и скорости, которые значительно быстрее в сборной. Также дебютант "сине-желтых" выделил своего друга Михаила Мудрика, которого назвал фантастическим человеком и крутым футболистом.

"Я счастлив. Очень интересно было тренироваться. Суперигры, суперполе, что еще нужно? С главным тренером пока не говорил лично, но была теория, он все объяснял. Все поняли, пытались выполнять наставления на поле", – рассказал игрок ЛАСКа.

Михаил Мудрик? Если честно, не знаю, что бы без него здесь делал. Он – фантастический человек, классный игрок. Горжусь, что у меня есть такой друг. Атмосфера очень тёплая, каждый пытается поддерживать, подсказывать. Я счастлив находиться здесь. В сравнении с другими командами, в национальной сборной все на такт быстрее. Я это держу в голове, стараюсь побыстрее работать с мячом,

добавил Таловеров.

Напомним, что накануне отъезда в сборную Таловеров забил дебютный гол за ЛАСК. Результативный удар украинец нанес в матче Лиги Европы ЛАСК – Юнион Сент-Жилуаз (3:0).

Мудрик: Мы проведем с ним беседы тет-а-тет

Мудрик пожелал Максиму успехов в сборной и заверил, что подготовит Таловерова к предстоящей игре против Италии.

Желаю Максиму удачи. Мы проведем с ним беседы тет-а-тет, подготовлю его в Италию, так сказать,

– заявил Мудрик.

Если Таловеров дебютант команды Сергея Реброва, Мудрик провел за главную команду страны уже 15 матчей, в которых забил один гол.

Поединок Украина – Италия состоится 20 ноября в 21:45 (по Киеву). Это будет вторая встреча для этих сборных по отбору к Евро-2024. Напомним, что первая закончилась победой "скуадры адзурры" со счетом 2:1.

Перед очной встречей подопечные Лучано Спалетти проведут еще поединок отбора против Северной Македонии (17 ноября). Пока украинская команда опережает итальянцев на три балла, но все может измениться уже после следующей игры соперника "сине-желтых".