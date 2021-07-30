Талантливую 20-летнюю легкоатлетку убил молот, который попал ей в голову на тренировке

Обладательница бронзовой медали летних Юношеских Олимпийских играх 2018 года в соревнованиях по метанию молота и бронзовый призер чемпионата Панамерики среди юношей до 20 лет Алегна Осорио Маяр скончалась в результате несчастного случая на тренировке.

В апреле на тренировке в голову кубинской спортсменки попал легкоатлетический молот. В результате полученных травм легкоатлетка впала в кому, а 27 июля стало известно, что она скончалась.

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Спортивный директор кубинской команды Рейнальдо Варона Мартинес выразил соболезнования семье умершей легкоатлетки, добавив, что все спортсмены страны в трауре.

"От друзей и всех кубинских спортсменов мы выражаем самые искренние соболезнования. Покойся с миром", – заявил Мартинес.

Что известно об Алегне Осорио Маяр

Маяр заявила о себе, став бронзовым призером летних Юношеских Олимпийских игр 2018 года в соревнованиях по метанию молота. Тогда победу одержала украинка Валерия Иваненко.

Затем она завоевала бронзовую медаль на Панамериканском молодежном чемпионате U20 и считалась одной из олимпийских надежд Кубы.