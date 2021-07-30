У квітні на тренуванні в голову кубинської спортсменки потрапив легкоатлетичний молот. В результаті отриманих травм легкоатлетка впала в кому, а 27 липня стало відомо, що вона померла.

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Спортивний директор кубинської команди Рейнальдо Варона Мартінес висловив співчуття родині померлої легкоатлетки, додавши, що всі спортсмени країни в жалобі.

"Від друзів і всіх кубинських спортсменів ми висловлюємо найщиріші співчуття. Спочивай з миром", – заявив Мартінес.

Що відомо про Алегну Осоріо Маяр

Маяр заявила про себе, ставши бронзовим призером літніх Юнацьких Олімпійських ігор 2018 року в змаганнях з метання молота. Тоді перемогу в здобула українка Валерія Іваненко.

Потім вона завоювала бронзову медаль на Панамериканському молодіжному чемпіонаті U20 і вважалася однією з олімпійських надій Куби.