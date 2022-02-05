Такой поддержки никогда не было в жизни, – футзалист сборной Украины о матче с Россией

Сборная Украины дала бой команде России, но все же уступила фавориту в полуфинальном поединке Чемпионата Европы по футзалу.

Поражение от России означает, что Украина будет бороться за "бронзу" на Евро-2022. Соперник украинцев определится во втором полуфинале между Испанией и Португалией.

Как это было Украина обидно проиграла России и будет драться за 3 место Евро-2022 по футзалу

После матча полевой игрок сборной Украины Евгений Сирый отметил, что для команды поединок против России был сверхпринципиальным. Но прежде всего его партнеры по сборной обращали внимание именно на футзальный фактор, а не на ажиотаж, который был создан вокруг игры.

Как оценивает результат матча против России

"Для каждого маленького мальчика, который смотрит на нас, на профессионалов – мы пытались и дрались. Надеюсь, что все это видели. Да, была принципиальная игра. Возможно, никто и не верил, что мы так далеко дойдем, но после первой игры мы сплотились.

Нас выбивали из колеи и COVID-19, и травмы и микротравмы. Но, как видите, нас это не сломало, а сплотило".

О поддержке от болельщиков

"Возможно, чуть не дожали, не дотерпели. Хочется поблагодарить всех болельщиков. Наверное, такой поддержки никогда не было в футзале в жизни. Такой поддержки, которая появилась на трибунах, – такой ажиотаж, который поднялся в нашей стране. Где-то извиниться, что результат не тот, которого ожидали. Но мы пытались. Немного не хватило".

Чего не хватило команде для победы

"Возможно, немного фарта, возможно, сил. Были ребята, которые неделю сидели на карантине – им было втрое тяжелее, чем нам. Но нам восьмерым, которые оставались в составе на заключительные матчи группового этапа, – по-своему было тяжело. Все терпели.

Знаете, когда выходишь на площадку и раздается свисток про начало игры – ты забываешь обо всем. А там уж футбольный бог видит иначе. Где-то нам и не повезло с пенальти".

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О давлении на игроков перед матчем с Россией

"Мы как спортсмены должны абстрагироваться от всего. Есть матч, мы к нему готовимся. Да, конечно, есть СМИ, есть нагнетание, есть давление, но ты прежде всего футзалист, выходишь на площадку и делаешь дело там. А остальное, околофутзальное – оно должно нас касаться только косвенно.

Был настрой на боевую игру, все настраивались, заряжались. Думаю, что это не должно на нас давить. Мы должны учиться от этого абстрагироваться", – сказал Сирый.