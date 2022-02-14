Такой гетман – пример всем остальным, – Киев-Баскет о Майке Кеффи, который остался в Украине
Источник:БК "Київ-Баскет"
Американские баскетболисты массово покинули Украину из-за информации о возможном вторжении России. Единственным американским игроком, не побоявшимся российской агрессии, стал Майк Кеффи.
Американский гетман
Киев-Баскет, за который выступает Кеффи, похвастался, что американец решил остаться в Украине. В киевском клубе заявили, что он единственный американский легионер, не покинувший Украину.
Обратите внимание Проблема авиасообщения с Украиной: Киев-Баскет не отправился на последний матч Кубка Европы
Майк Кеффи единственный американский легионер, который не уехал из Украины и остается в составе Киев-Баскета. Мы не можем это не отметить – такой гетман пример всем остальным,
– написали в клубе и добавили забавное фото.
Майк Кеффи / Фото из фейсбука Киев-Баскет
Американцев призвали покинуть Украину
- На фоне роста угрозы со стороны России в США призвали своих граждан покинуть Украину. Президент США Джозеф Байден заявил, что Россия может напасть на Украину в ближайшие дни.
- Как известно, Россия еще с осени 2021 года наращивает военный потенциал на границе с Украиной. Недавно РФ и Беларусь начали совместные военные учения "Союзная решимость-2022".
- Из-за большого скопления российских войск Украина 11 февраля дала России 48 часов, чтобы объяснить свои действия возле границы. Но Москва проигнорировала запрос Киева.
Зеленский пригласил Байдена в Украину – смотрите видеоВажно! Вооруженные силы Украины готовы дать отпор врагу в любой момент, ведь мы под надежной защитой наших военных. Международные партнеры поддерживают Украину и подготовили пакет сокрушительных экономических санкций против России. Поэтому даже если Кремль решится пойти в наступление – он получит достойный отпор.
Сохраняем спокойствие, читаем проверенные новости и верим в ВСУ!