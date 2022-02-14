Такой гетман – пример всем остальным, – Киев-Баскет о Майке Кеффи, который остался в Украине

Американские баскетболисты массово покинули Украину из-за информации о возможном вторжении России. Единственным американским игроком, не побоявшимся российской агрессии, стал Майк Кеффи.

Американский гетман

Киев-Баскет, за который выступает Кеффи, похвастался, что американец решил остаться в Украине. В киевском клубе заявили, что он единственный американский легионер, не покинувший Украину.

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Майк Кеффи единственный американский легионер, который не уехал из Украины и остается в составе Киев-Баскета. Мы не можем это не отметить – такой гетман пример всем остальным,

– написали в клубе и добавили забавное фото.

Майк Кеффи / Фото из фейсбука Киев-Баскет

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Вооруженные силы Украины готовы дать отпор врагу в любой момент, ведь мы под надежной защитой наших военных. Международные партнеры поддерживают Украину и подготовили пакет сокрушительных экономических санкций против России. Поэтому даже если Кремль решится пойти в наступление – он получит достойный отпор.Сохраняем спокойствие, читаем проверенные новости и верим в ВСУ!