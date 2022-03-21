С таким главой ОГА, как Ким, дадим отпор оккупантам, – арбитр Еремеев о патрулировании Николаева

Украинский арбитр Евгений Еремеев рассказал об изменении своей деятельности. Специалист теперь защищает родную страну от оккупантов.

"Дадим отпор российским оккупантам"

Арбитр вступил в территориальную оборону Николаева 1 марта. Он рассказал, чем занимается в последнее время.

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Сначала это было патрулирование города от мародерства, также мы выезжали на блокпосты для помощи ВСУ, а сейчас у нас образовался полноценный батальон. Мы заняли соответствующие позиции, чтобы встречать врага,

– сказал специалист.

Он уверяет, что ситуация в Николаеве относительно спокойная. Даже несмотря на военное время, город пытается полноценно функционировать.

"Что касается самого Николаева, то ситуация в городе относительно спокойная, орков нет. Единственное что - бомбардируют или из воздуха, или артиллерия. Но если в этом случае случается критическая ситуация, она сразу ликвидируется городскими властями. Город пытается жить обычной жизнью. В настоящее время. Все функционирует", – сказал арбитр.

Еремеев также рассказал о главе ОГА Виталие Киме. Он считает, что с такой властью у кафиров мало шансов.

"Правда, на днях снаряд попал в место, где дислоцировались наши военные, и, по последним данным, к сожалению, погибли люди. Впрочем, с таким главой облгосадминистрации, как Виталий Ким, мы дадим отпор российским оккупантам. Это уже легенда нашего края.

И очень важно, что в Николаеве народ готов давать отпор врагу. Замечу, что у нас процентов 70 состава – добровольцы, готовые отдать жизнь за свои семьи, свою землю, чтобы жить в демократическом государстве, а не так, как в России, зомбированными людьми. Вера в лучшее – с нами, мы готовы защищать Украину", – отметил Еремеев.

Специалист не сомневается в победе Украины. Он подчеркнул, что военные готовы не только защищаться, но и "идти в бой за Херсон".

Оккупантов очень много, они располагают свои позиции во дворах мирных жителей, что является самой большой проблемой. Несмотря на это мы готовы не только защищаться, но и идти в бой за Херсон, за всю независимую нашу страну. Слава Украине!

– добавил специалист.