Так будет всегда, – оскорбленный Петраков дал лаконичную пресс-конференцию перед Финляндией

Тренер сборной Украины Александр Петраков традиционно пообщался с журналистами перед матчем с Финляндией. Наставник был не в настроении и очень лаконично отвечал на вопросы.

"Сухая" пресс-конференция Петракова

Александр Петраков, который исполняет обязанности главного тренера сборной Украины, лаконично пообщался с прессой. Наставник коротко одним предложением давал ответы на вопросы.

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Тренер не захотел вести себя на пресс конференции в своем обычном стиле. Не исключено, что 64-летний специалист обиделся на журналистов, которые подняли на уши ситуацию с Русланом Малиновским.

Петраков заявил, что команда подходит к поединку без потерь: "Все нормально, потерь нет". Хотя "сине-желтым" не помогут сразу несколько футболистов – Виталий Миколенко, Виталий Буяльский, Денис Бойко и Александр Зинченко.

В игре с финнами ребята попытаются не повторить ошибок прошлых матчей, когда сборная пропускала голы на последних минутах поединка: "Сборная много пропускает в последние минуты матчей. Как не повторить ошибки? Постараемся не повторить тех ошибок".

Тренер заверил, что теперь он будет общаться с журналистами именно в таком стиле: "Так будет всегда".

"Что случилось, на вас лица нет? Нормальное лицо".

"Нужно ли обязательно выигрывать? Есть такое ощущение? Есть такое ощущение, что нужно выигрывать" .

. "Чувствуете ли давление? Это серьезный вызов для вас? Давления уже нет, но давление было серьезным".

Как хорошо знаете сборную Финляндии? Знаю хорошо, посмотрел много матчей. Завтра увидите".

Обе команды к матчу подходят в равных условиях. Украина и Финляндия имеют по 5 очков и идут на 2-й и 3-й позициях соответственно.

В последнем матче эти национальные команды расписали мировую 1:1. Единственный гол в футболке Украины забил Жуниор Мораес.

Матч Финляндия – Украина состоится в субботу, 9 октября. Стартовый свисток испанского арбитра прозвучит в 19:00.