Тайсон растеряется, – бывший соперник Усика уверен в победе украинца против Фьюри

Бывший британский боксер Тони Белью продолжает восхвалять Александра Усика. Перед боем Усика с Энтони Джошуа британец назвал сильные стороны украинского боксера.

Белью: Усик – лучший боец, с которым я сражался

Тони Белью проиграл Усику нокаутом в 8 раунде в 2018 году. Британец заявляет, что Александр – сильнейший боксер, с которым он сражался.

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"Усик – лучший боец, с которым я дрался. Он владеет идеальной техникой, заставляет людей выглядеть смешно. Работа ног Усика на другом уровне. Он фантастически одарен во всем, что делает", – сказал Тони.

Белью уверен, что ни чемпион WBC Тайсон Фьюри, ни обладатель титулов WBA, WBO, IBF не справятся с украинцем.

Никто не перебоксирует Усика, даже Фьюри. Тайсон растеряется из-за хорошей работы ног Александра. Если Джошуа позволит создать слишком большой зазор, то Усик может выйти сухим из воды. Он – большая и опасная угроза,

– отметил Белью.

В завершение Белью обратил внимание на технические способности Усика.

"Подумайте о технических способностях Усика. Он на многое способен на боксерском ринге", – резюмировал Белью.

Александр Усик 25 сентября в Лондоне встретится с Энтони Джошуа. Непобедимый украинец попытается стать чемпионом мира в двух весовых категориях. На кону поединка будут титулы WBA, WBO, IBF.