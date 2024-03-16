"Не останавливайте бой": Фьюри заявил о готовности боксировать с Усиком, несмотря на рассечение

Тайсону Фьюри необходимо победить украинца Александра Усика для того, чтобы стать абсолютным чемпионом мира. Помешать "Цыганскому королю" может рассечение, которое недавно отсрочило унификацию титулов.

В Саудовской Аравии 18 мая состоится бой между чемпионом мира по версиям WBA, WBO, IBF, IBO в супертяжелом весе Александром Усиком и обладателем титула WBC Тайсоном Фьюри. Победитель станет абсолютным чемпионом мира в самом престижном дивизионе.

Читайте также Не слишком приятное зрелище: реакция Усика на нокаут от Джошуа в поединке с Нганну

Фьюри не исключает, что рассечение откроется во время боя с Усиком

Усик и Фьюри должны были провести объединительный поединок 17 февраля, но он уже второй раз был перенесен из-за травмы Тайсона. Британец получил рассечение, которое вполне может открыться во время следующих боев. Впрочем, Фьюри готов боксировать даже с ним.

"Все хорошо. Я не переживаю из-за этого. Я никогда не переживал из-за рассечения. От даты рассечения до даты боя пройдет 15 недель. Рана заживает примерно за 8-9 недель, так что у меня достаточно времени. Если рассечение откроется в бою, то будь он проклят. Повсюду будет кровь, и что с того? Не останавливайте бой.

Пусть он продолжается, это же бой за титул абсолютного чемпиона в супертяжелом весе. Я побью его. Учитывая его репутацию, которую он заработал после побед над Джошуа, это будет сладкая победа", – сказал Фьюри.

Усик и Фьюри до сих пор не проигрывали на профессиональном ринге. Александр выиграл каждый из 21-го поединка, а Тайсон победил в 34 боях из 35-ти, расписав ничью с Деонтеем Уайлдером.