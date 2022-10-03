Фьюри начал подготовку к следующему бою: кто может стать соперником Тайсона

Тайсон Фьюри, желанный соперник Александра Усика, официально вернулся к тренировкам. В скором времени британец снова выйдет на ринг.

Тренировочный лагерь начат

Британский боксер порадовал своих поклонников великолепной новостью – "Цыганский король" возвращается. Тайсон Фьюри поделился фотографией с первого тренировочного дня.

Интересно узнать Промоутер Фьюри рассказал, когда может произойти бой с Усиком

Первый день лагеря,

– подписал боксер.



Тайсон Фьюри возобновил тренировочный процесс / Скриншот со сторис боксера

Напомним, что Усик вызвал на ринг Фьюри на бой за звание абсолютного чемпиона мира. Однако Тайсон потребовал реванша в декабре 2022 года. Украинец не планирует возвращаться на ринг быстрее, чем в новом 2023 году, аргументируя это тем, что хочет залечить старые травмы. Повреждения напомнили о себе после реванша с Энтони Джошуа.

Британец не хочет ждать 2023, а проведет бой еще в 2022-м. Сначала была информация, что может состояться британское дерби – Фьюри против Джошуа.

Теперь уже стали поговаривать о поединке "Цыганского короля" против Луиса Ортиса или Энди Руиса.