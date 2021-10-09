Тайсон Фьюри – Деонтей Уайлдер: где смотреть бой за титул WBC
9 октября 2021 , 15:53Читати новину українською
Источник:24 канал
В ночь на 10 октября по киевскому времени в Лас-Вегасе (США) пройдет бой между чемпионом WBC в тяжелом весе Тайсоном Фьюри и экс-чемпионом мира в тяжелом дивизионе Деонтеем Уайлдером. Это уже третья их встреча в ринге.
Цыганский король и Бронзовый бомбардировщик выйдут на ринг в арену T-Mobile в Лас-Вегасе (штат Невада), чтобы разыграть чемпионский титул WBC, принадлежащий Фьюри.
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Тайсон Фьюри – Деонтей Уайлдер: где смотреть
- Ориентировочное начало главного боя – в 6 часов утра воскресенья, 10 октября, по киевскому времени.
- Поединок будет транслироваться на MEGOGO, DAZN, ESPN, Fox Sports, BT Sport, REN TV.
Чтобы посмотреть бой Тайсон Фьюри – Деонтей Уайлдер на MEGOGO нужно приобрести подписку "Максимальная" или "Спорт". Стоимость подписки "Спорт" составляет 199 гривен в месяц, а "Максимальной" – 299 гривен в месяц.
Фьюри – Уайлдер: перед боем
- Боксеры выйдут в ринг впервые с февраля 2020 года. Именно тогда Фьюри досрочно победил Уайлдера и стал чемпионом мира по версии WBC.
- Также боксеры провели бой в 2018 году, который завершился ничьей. Тогда Уайлдеру удалось сохранить титул WBC.