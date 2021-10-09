Тайсон Фьюри – Деонтей Уайлдер: где смотреть бой за титул WBC

15:53

В ночь на 10 октября по киевскому времени в Лас-Вегасе (США) пройдет бой между чемпионом WBC в тяжелом весе Тайсоном Фьюри и экс-чемпионом мира в тяжелом дивизионе Деонтеем Уайлдером. Это уже третья их встреча в ринге.