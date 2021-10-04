Тайсон будет на хвосте у Усика, – отец Фьюри заявил об интересе к бою с украинцем

Джон Фьюри, отец чемпиона мира по версии WBC Тайсона Фьюри, заявил об интересе к бою с Александром Усиком. Отец боксера рассказал о планах Фьюри.

Джон Фьюри: это будет отличный бой

Джон рассказал, что Тайсон был разочарован поражением Энтони Джошуа в поединке с Усиком. Теперь, по мнению команды Фьюри, проводить бой с Джошуа нет смысла.

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Уже в ночь с 9 на 10 октября Фьюри проведет защиту титула против Деонтея Уайлдера. Отец Тайсона надеется, что его сын победит. После победы в планах Фьюри промежуточный бой, а дальше – встреча с Усиком.

А потом мы пойдем за поясами, где бы то ни было – в Англии, Украине, Германии, любой точке мира. Тайсон будет на хвосте у Усика. Это тоже будет отличный бой, поскольку они оба очень техничны,

– заявил Фьюри-старший.

Также Джон Фьюри отсыпал несколько комплиментов в адрес 34-летнего украинца.

"Я обожаю Александра Усика. Уважение Усику. Победил достойный, и я желаю ему удачи", – резюмировал Джон.

Следующий бой Александра Усика должен состояться против Энтони Джошуа. После победы Усика в бою за титулы WBO, WBA, IBF, IBO Джошуа активировал опцию о реванше. Вероятно, бой состоится в феврале – апреле 2022 года.