Украина потеряла одну позицию в таблице коэффициентов УЕФА: как это влияет на еврокубковые квоты
Источник:Kassiesa
Украинские клубы в течение недели неудачно выступили на европейской арене. Украину представsubmitForm();ляли Днепр-1 и Динамо.
УЕФА обновил таблицу коэффициентов по итогам первых матчей еврокубковых турниров. Днепр-1 и Динамо потерпели поражение, что сказалось на месте Украины в таблице коэффициентов.
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Украина рискует потерять одно место в Лиге чемпионов
Днепр-1 после вылета из самого престижного еврокубка попал в Лигу Европы, где встретился с чешской Славией, а киевское Динамо впервые сыграло в Лиге конференций, соперником был греческий Арис. Оба наших клуба уступили, не забив при этом ни одного мяча. Днепр-1 без шансов был разгромлен со счетом 0:3, Динамо же из-за пропущенного гола с пенальти потерпел минимальное поражения 0:1.
Таким образом, Украина не набрала ни одного балла в таблицу коэффициентов УЕФА, чем воспользовалась Норвегия, которая подвинула нашу страну на опасное 15 место. Оно все еще оставляет Украине пять клубов в еврокубках на сезон-2025/2026 (топ-2 сыграют в квалификации Лиги чемпионов), но в случае потери еще одной позиции количество клубов в самом престижном турнире уменьшится до одного.
Топ-20 стран в таблице коэффициентов УЕФА / скриншот из kassiesa.net