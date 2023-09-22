Украина проваливается в таблице коэффициентов УЕФА: что нужно для сохранения места в Лиге чемпионов
Относительно неудачная неделя в еврокубках имела свои последствия и в рейтинге ассоциаций от УЕФА. Наша страна пропустила вперед Чехию и теперь для возвращения в топ-15 должен делать рывок.
Завершились первые туры групповых этапов еврокубков. Для Украины они оказались успешными лишь отчасти. Шахтер в Лиге чемпионов проиграл Порту, тогда как Заря сыграла вничью с Гентом в Лиге конференций, пишет 24 канал.
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Плохие дела в таблице коэффициентов УЕФА
Это позволило Украине заработать один балл и внести в таблицу коэффициентов 0,2 очка. Напомним, что в рейтинг попадают все очки клубов от страны, поделены на количество команд-участниц. От УПЛ стартовало пять клубов в еврокубках, но до групповой стадии осталось всего два.
Днепр-1, Динамо и Ворскла уже вылетели в квалификации. Поэтому Украина опустилась на 18 место в таблице, пропустив вперед Чехию. Все три клуба из этой страны. оставшиеся выиграли свои матчи (Спарта, Славия и Виктория).
|МЕСТО
|СТРАНА
|2019-2020
|2020-2021
|2021-2022
|2022-2023
|2023-2024
|ИТОГО
|КОМАНД
|1
|Англия
|18.571
|24.357
|21.000
|23.000
|3.375
|90.303
|8/8
|2
|Испания
|18.928
|19.500
|18.428
|16.571
|3.437
|76.864
|7/8
|3
|Италия
|14.928
|16.285
|15.714
|22.357
|3.857
|73.141
|7/7
|4
|Германия
|18.714
|15.214
|16.214
|17.125
|3.928
|71.195
|7/7
|5
|Нидерланды
|9.400
|9.200
|19.200
|13.500
|4.400
|55.700
|4/5
|6
|Франция
|11.666
|7.916
|18.416
|12.583
|3.250
|53.831
|6/6
|7
|Португалия
|10.300
|9.600
|12.916
|12.500
|3.666
|48.982
|4/6
|8
|Бельгия
|7.600
|6.000
|6.600
|14.200
|4.800
|39.200
|5/5
|9
|Турция
|5.000
|3.100
|6.700
|11.800
|7.250
|33.850
|3/4
|10
|Шотландия
|9.750
|8.500
|7.900
|3.500
|2.400
|32.050
|3/5
|11
|Австрия
|5.800
|6.700
|10.400
|4.900
|2.600
|30.400
|3/5
|12
|Швейцария
|6.400
|5.125
|7.750
|8.500
|2.200
|29.975
|3/5
|13
|Сербия
|6.000
|5.500
|9.500
|5.375
|1.000
|27.375
|3/5
|14
|Дания
|5.125
|4.125
|7.800
|5.900
|4.250
|27.200
|2/4
|15
|Норвегия
|3.750
|6.500
|7.625
|5.750
|3.250
|26.875
|2/4
|16
|Чехия
|2.500
|6.600
|6.700
|6.750
|4.000
|26.550
|3/4
|17
|Израиль
|2.375
|7.000
|6.750
|6.250
|3.750
|26.125
|2/4
|18
|Украина
|7.200
|6.800
|4.200
|5.700
|1.900
|25.800
|2/5
|19
|Греция
|4.900
|5.100
|8.000
|2.125
|4.200
|24.325
|4/5
|20
|Хорватия
|4.375
|5.900
|6.000
|3.375
|3.375
|23.025
|1/4
Останемся с одной командой в ЛЧ?
Таким образом, УПЛ все больше удаляется от мечтаемого 15 места. Если Украина окажется ниже этой позиции, то на сезон 2025-2026 потеряет одного представителя в Лиге чемпионов. То есть в квалификации ЛЧ будет стартовать только чемпион, тогда как еще одна команда в ЛЕ и две – в ЛК.
Шансов вернуться в топ-15 у нас немного. Активными остаются только Шахтер и Заря, при том что донетчан еще ждут две игры с Барселоной. Нашими же конкурентами есть Израиль, Чехия и Норвегия, которых нужно обойти. Добраться до Дании или Сербии будет куда сложнее.
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У израильтян и норвежцев остаются по две команды, у чехов – три. Но все их баллы будут делиться на четыре команды. а не пять, как в случае с Украиной. Вот в какие группы попали команды из стран-конкуренток:
Сербия :
- Црвена Звезда (Лига чемпионов) – Манчестер Сити, Лейпциг, Янг Бойз
- Бачка-Топола (Лига Европы) – Вест Хэм, Олимпиакос, Фрайбург
- Чукарочки (Лига конференций) – Ференцварош, Генк, Фиорентина
Дания :
- Копенгаген (Лига чемпионов) – Бавария, Манчестер Юнайтед, Галатасарай
- Норшеланн (Лига конференций) – Лудогорец, Фенербахче, Спартак Трнава
Норвегия :
- Мельде (Лига Европы) – Байер, Карабах, Хеккен
- Буде/Глимт (Лига конференций) – Брюгге, Бешикташ, Лугано
Чехия :
- Спарта (Лига Европы) – Бетис, Рейнджерс, Арис Лимасол
- Славия (Лига Европы) – Рома, Серветт, Шериф
- Виктория (Лига конференций) – Динамо Загреб, Астана, Балкани
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Израиль :
- Маккаби Хайфа (Лига конференций) – Вильярреал, Ренн, Панатинаикос
- Маккаби Тель-Авив (Лига конференций) – Гент, Заря, Брейдаблик
Украина :
- Шахтер (Лига чемпионов) – Барселона, Порту. Антверпен
- Заря (Лига конференций) – Гент, Маккаби Т.-А., Брейдаблик
Так ли все печально
Шансы могут появиться, если Заря и Шахтер обеспечат себе плей-офф на евровесну. Луганцам нужно занимать в группе 1-2 места, дончан может устроить и третье с переходом в Лигу Европы. Впрочем, выход в 1/8 финала ЛЧ принесет бонусные очки.
При этом луганцам важно в очных матчах с Маккаби оставить израильтянам поменьше очков, чтобы Украина обошла Израиль. Другое у Маккаби (из Хайфы) имеет минимум шансов на выход из группы.
А вот чехов обойти будет посложнее. Во-первых, у них осталось больше команд. Во-вторых, их баллы делятся на четыре. Да и самое главное, все их клубы получили неплохие группы и имеют все шансы на плей-офф ЛЕ или ЛК.
Поэтому, возможно, украинским клубам лучше надеяться на провал датских и норвежских команд. Все они – аутсайдеры своих групп и при идеальном раскладе могут стать последними в своих квартетах.
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Правда, надо помнить самое главное, что без побед и выходов дальше Зари и Шахтера шансов попасть в топ-15 нет. Расстояние до этой зоны составляет чуть больше одного балла. То есть 6 очков, которые нашим клубам обязательно нужно брать.
Новый формат еврокубков
В прошлом сезоне клубы УПЛ завершили на 14 месте, поэтому на кампанию 2024-2025 Украину еще будут представлять пять клубов, из них два – в Лиге чемпионов. Кстати, основная стадия турнира пройдет по новой схеме, без групп.
Со следующего сезона в основной стадии турнира сыграют 36 команд, а турнирная таблица будет общей. Участники будут играть восемь матчей с совершенно разными соперниками – по четыре дома и на выезде.
1-8 места итоговой таблицы выйдут напрямую в 1/8 финала, а 9-24 места будут играть в раунде плей-офф за право присоединиться к восьмерке лучших. Аналогичная схема будет применена и в Лиге Европы, и в Лиге конференций.