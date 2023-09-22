Украина проваливается в таблице коэффициентов УЕФА: что нужно для сохранения места в Лиге чемпионов

Относительно неудачная неделя в еврокубках имела свои последствия и в рейтинге ассоциаций от УЕФА. Наша страна пропустила вперед Чехию и теперь для возвращения в топ-15 должен делать рывок.

Завершились первые туры групповых этапов еврокубков. Для Украины они оказались успешными лишь отчасти. Шахтер в Лиге чемпионов проиграл Порту, тогда как Заря сыграла вничью с Гентом в Лиге конференций, пишет 24 канал.

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Плохие дела в таблице коэффициентов УЕФА

Это позволило Украине заработать один балл и внести в таблицу коэффициентов 0,2 очка. Напомним, что в рейтинг попадают все очки клубов от страны, поделены на количество команд-участниц. От УПЛ стартовало пять клубов в еврокубках, но до групповой стадии осталось всего два.

Днепр-1, Динамо и Ворскла уже вылетели в квалификации. Поэтому Украина опустилась на 18 место в таблице, пропустив вперед Чехию. Все три клуба из этой страны. оставшиеся выиграли свои матчи (Спарта, Славия и Виктория).

МЕСТО СТРАНА 2019-2020 2020-2021 2021-2022 2022-2023 2023-2024 ИТОГО КОМАНД 1 Англия 18.571 24.357 21.000 23.000 3.375 90.303 8/8 2 Испания 18.928 19.500 18.428 16.571 3.437 76.864 7/8 3 Италия 14.928 16.285 15.714 22.357 3.857 73.141 7/7 4 Германия 18.714 15.214 16.214 17.125 3.928 71.195 7/7 5 Нидерланды 9.400 9.200 19.200 13.500 4.400 55.700 4/5 6 Франция 11.666 7.916 18.416 12.583 3.250 53.831 6/6 7 Португалия 10.300 9.600 12.916 12.500 3.666 48.982 4/6 8 Бельгия 7.600 6.000 6.600 14.200 4.800 39.200 5/5 9 Турция 5.000 3.100 6.700 11.800 7.250 33.850 3/4 10 Шотландия 9.750 8.500 7.900 3.500 2.400 32.050 3/5 11 Австрия 5.800 6.700 10.400 4.900 2.600 30.400 3/5 12 Швейцария 6.400 5.125 7.750 8.500 2.200 29.975 3/5 13 Сербия 6.000 5.500 9.500 5.375 1.000 27.375 3/5 14 Дания 5.125 4.125 7.800 5.900 4.250 27.200 2/4 15 Норвегия 3.750 6.500 7.625 5.750 3.250 26.875 2/4 16 Чехия 2.500 6.600 6.700 6.750 4.000 26.550 3/4 17 Израиль 2.375 7.000 6.750 6.250 3.750 26.125 2/4 18 Украина 7.200 6.800 4.200 5.700 1.900 25.800 2/5 19 Греция 4.900 5.100 8.000 2.125 4.200 24.325 4/5 20 Хорватия 4.375 5.900 6.000 3.375 3.375 23.025 1/4

Останемся с одной командой в ЛЧ?

Таким образом, УПЛ все больше удаляется от мечтаемого 15 места. Если Украина окажется ниже этой позиции, то на сезон 2025-2026 потеряет одного представителя в Лиге чемпионов. То есть в квалификации ЛЧ будет стартовать только чемпион, тогда как еще одна команда в ЛЕ и две – в ЛК.

Шансов вернуться в топ-15 у нас немного. Активными остаются только Шахтер и Заря, при том что донетчан еще ждут две игры с Барселоной. Нашими же конкурентами есть Израиль, Чехия и Норвегия, которых нужно обойти. Добраться до Дании или Сербии будет куда сложнее.

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У израильтян и норвежцев остаются по две команды, у чехов – три. Но все их баллы будут делиться на четыре команды. а не пять, как в случае с Украиной. Вот в какие группы попали команды из стран-конкуренток:

Сербия :

Црвена Звезда (Лига чемпионов) – Манчестер Сити, Лейпциг, Янг Бойз

Бачка-Топола (Лига Европы) – Вест Хэм, Олимпиакос, Фрайбург

Чукарочки (Лига конференций) – Ференцварош, Генк, Фиорентина

Дания :

Копенгаген (Лига чемпионов) – Бавария, Манчестер Юнайтед, Галатасарай

Норшеланн (Лига конференций) – Лудогорец, Фенербахче, Спартак Трнава

Норвегия :

Мельде (Лига Европы) – Байер, Карабах, Хеккен

Буде/Глимт (Лига конференций) – Брюгге, Бешикташ, Лугано

Чехия :

Спарта (Лига Европы) – Бетис, Рейнджерс, Арис Лимасол

Славия (Лига Европы) – Рома, Серветт, Шериф

Виктория (Лига конференций) – Динамо Загреб, Астана, Балкани

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Израиль :

Маккаби Хайфа (Лига конференций) – Вильярреал, Ренн, Панатинаикос

Маккаби Тель-Авив (Лига конференций) – Гент, Заря, Брейдаблик

Украина :

Шахтер (Лига чемпионов) – Барселона, Порту. Антверпен

Заря (Лига конференций) – Гент, Маккаби Т.-А., Брейдаблик

Так ли все печально

Шансы могут появиться, если Заря и Шахтер обеспечат себе плей-офф на евровесну. Луганцам нужно занимать в группе 1-2 места, дончан может устроить и третье с переходом в Лигу Европы. Впрочем, выход в 1/8 финала ЛЧ принесет бонусные очки.

При этом луганцам важно в очных матчах с Маккаби оставить израильтянам поменьше очков, чтобы Украина обошла Израиль. Другое у Маккаби (из Хайфы) имеет минимум шансов на выход из группы.

А вот чехов обойти будет посложнее. Во-первых, у них осталось больше команд. Во-вторых, их баллы делятся на четыре. Да и самое главное, все их клубы получили неплохие группы и имеют все шансы на плей-офф ЛЕ или ЛК.

Поэтому, возможно, украинским клубам лучше надеяться на провал датских и норвежских команд. Все они – аутсайдеры своих групп и при идеальном раскладе могут стать последними в своих квартетах.

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Правда, надо помнить самое главное, что без побед и выходов дальше Зари и Шахтера шансов попасть в топ-15 нет. Расстояние до этой зоны составляет чуть больше одного балла. То есть 6 очков, которые нашим клубам обязательно нужно брать.

Новый формат еврокубков

В прошлом сезоне клубы УПЛ завершили на 14 месте, поэтому на кампанию 2024-2025 Украину еще будут представлять пять клубов, из них два – в Лиге чемпионов. Кстати, основная стадия турнира пройдет по новой схеме, без групп.

Со следующего сезона в основной стадии турнира сыграют 36 команд, а турнирная таблица будет общей. Участники будут играть восемь матчей с совершенно разными соперниками – по четыре дома и на выезде.

1-8 места итоговой таблицы выйдут напрямую в 1/8 финала, а 9-24 места будут играть в раунде плей-офф за право присоединиться к восьмерке лучших. Аналогичная схема будет применена и в Лиге Европы, и в Лиге конференций.