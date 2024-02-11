"Сырский играл за Лацио": на кого из футбольных звезд похож новый Главнокомандующий ВСУ
В интернете футбольные фаны заметили сходство Главнокомандующего ВСУ с бывшей звездой Лацио Роберто Сенсини. Фотография с матча с участием аргентинского хавбека завирусилась в социальных сетях.
8 февраля Президент Украины Владимир Зеленский назначил Александра Сырского новым Главнокомандующим Вооруженных сил Украины. 58-летний генерал-полковник на этой должности заменил легендарного Валерия Залужного, пишет 24 Канал.
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После назначения Сырского футбольные фанаты обратили внимание на сходство боевого генерала с аргентинским полузащитником Роберто Сенсини. В сети опубликовали фото с матча Лиги чемпионов сезона 2000/01 между командами Шахтер и Лацио (0:3).
На фотографии аргентинец Сенсини ведет борьбу с форвардом "горняков" Андреем Воробеем. В этом поединке "двойник Сырского" заменил Диего Симеоне.
Сенсини против Воробея / twitter.com/marusidze_live
Кто такой Роберто Сенсини
- Отметим, что Роберто Сенсини и Александр Сырский почти ровесники. Главнокомандующий ВСУ родился в 1965 году, а экс-игрок сборной Аргентины в 1966 году.
- На своей родине Сенсини три сезона играл за Ньюэллс Олд Бойз. Затем универсальный футболист переехал в Серию А.
- Аргентинец по прозвищу "Дедушка" защищал цвета Удинезе, Пармы и Лацио.
- В течение 14 лет Сенсини играл за сборную Аргентины.
- На счету Роберто 59 матчей. На ЧМ-1990 хавбек вместе с командой, где капитаном был Марадона, завоевал серебряные медали.