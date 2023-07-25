У сына Леброна Джеймса остановилось сердце во время тренировки в университете

Выход на баскетбольную площадку чуть не завершился трагедией для Бронни Джеймса. Парень был доставлен в отделение интенсивной терапии.

Легенда НБА Леброн Джеймс продолжает выступать за Лос-Анджелес Лейкерс, несмотря на солидный возраст – 38 лет. При этом баскетболист направляет своим путём и своего сына Бронни.

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Теперь 18-летний парень выступает за команду университета Южной Каролины. На днях из Бронни чуть не случилась трагедия во время одной из тренировок.

Известный инсайдер Шамс Чараниясообщил, что Бронни упал в обморок на площадке. Молодого человека немедленно госпитализировали, а врачи даже диагностировали остановку сердца.

Бронни был в отделении интенсивной терапии, но состояние баскетболиста оценивается как стабильное. Сообщается, что Джеймса-младшего уже выписали из больницы.

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Напомним, что Бронни является старшим сыном по легенде НБА. Всего у Леброна и его женщины Саванны есть трое детей – кроме Бронни, еще и сын Брюс и дочь Жюри.