Стопами отца: сын обладателя "Золотого мяча" подписал контракт с Барселоной
Источник:Твиттер Фабрицио Романо
Испанская Барселона подписала контракт с сыном легенды клуба Роналдиньо. Юный футболист попытается повторить достижение своего знаменитого отца.
Футбольный журналист Фабрицио Ронано сообщил, что 17-летний бразилец Жоау Мендеш подписал контракт с испанской Барселоной. Отец юноши, Роналдиньо, является легендой "блаугранас".
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Сын Роналдиньо попытается повторить достижение отца
Президент Барселоны Жоан Лапорт прокомментировал подписание потомка Роналдиньо.
Мы гордимся продолжить сагу Роналдиньо. Его сын Жоау получил контракт с нами, он силен. Но мы еще не знаем, будет ли он играть в молодежной команде,
– заявил Жаон Лапорта.
Отметим, что в феврале 2022 года Жоау Мендеш расторг контракт с бразильским Крузейро, чтобы попасть в бывшую команду знаменитого отца. Впрочем, на первом просмотре игрок не поразил селекционеров Барсы. Поэтому Жоан Лапорта попросил запастись терпением.
Как известно, Барселона славится своим умением работать с юными игроками. Лишь в последнее время в основе клуба засияли тинейджеры Гави, Педри, Фати, Алехандро Бальде. Поэтому при должном отношении у Мендеша будет возможность повторить звездную карьеру отца.