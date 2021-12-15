Российский оппозиционер готов организовать в Киеве бой Усик – Джошуа

Российский оппозиционер Максим Мернес готов компенсировать убытки организаторам реванша чемпиона мира WBA, IBF, WBO и IBO в супертяжелом весе Александра Усика (19-0, 13 КО) и экс-чемпиона Энтони Джошуа (24-2, 22 КО) в случае проведения боя в Киеве.

Максим Мернес со своими партнерами готов подставить плечо и помочь с организацией мегафайта в столице Украины.

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"Знаю, что Киев не является фаворитом проведения боя из-за невысокой платежеспособности украинских фанов бокса. На 70-тысячном НСК "Олимпийский" нельзя будет поставить цену билетов, которая была в Лондоне и организаторы терпят убытки. Хочу поговорить с промоутером Усика Александром Красюком, узнать, о какой цифре идет речь. И если она меня не введет в ступор, готов принять участие в организации ивента",

– рассказал Мернес.

Отметим, что на первый бой на стадионе "Тоттенхэм" самый дешевый билет стоил около 1500 гривен, а самый дорогой – более 75 тысяч гривен.

Россиянин уверен, что вместе с Красюком они смогут найти механизм, как компенсировать все расходы организаторам:

"Найдем механизм, как можем компенсировать убытки организаторов. Возможно, я с партнерами выкуплю часть билетов и подарим их бойцам и ветеранам АТО. Зачем мне это нужно? Рассматриваю это как инвестицию в страну, где собираюсь попросить политическое убежище".

Кто такой Максим Мернес

Сын основателя пирамиды МММ Сергея Мавроди Максим Мернес является гражданином России, но с 2014 года живет в Таиланде. Долларовым миллионером Максим стал в 20 лет. Мернес – автор 18 книг. После недавнего интервью украинским СМИ на 26-летнего бизнесмена возбудили уголовное дело в России. В интервью предприниматель отметил, что считает аннексию Крыма ключевой ошибкой руководства России.

"Вопрос "чей Крым" ни для кого из здравомыслящих людей не стоит внимания – это и так понятно. События 2014 года – это вопиющий прецедент, который полностью перевернул отношения наших стран", – подчеркнул Мернес.

Максим также выразил уверенность, что любому здравомыслящему человеку опасно возвращаться в Россию, а экономику РФ в ближайшие 5-6 лет ждут серьезные потрясения.