Максим Мернес зі своїми партнерами готовий підставити плече та допомогти з організацією мегафайту у столиці України.

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"Знаю, що Київ не є фаворитом проведення бою через невисоку платоспроможність українських фанів боксу. На 70-тисячному НСК "Олімпійський" не можна буде поставити ціну квитків, яка була в Лондоні і організатори зазнають збитків. Хочу поговорити з промоутером Усика Олександром Красюком, дізнатися, про яку цифру йдеться. І якщо вона мене не введе до ступору, готовий взяти участь в організації івента",

– розповів Мернес.

Зазначимо, що на перший бій на стадіоні "Тоттенхем" найдешевший квиток коштував близько 1500 гривень, а найдорожчий – понад 75 тисяч гривень.

Росіянин упевнений, що разом із Красюком вони зможуть знайти механізм, як компенсувати всі витрати організаторам:

"Знайдемо механізм, як можемо компенсувати збитки організаторів. Можливо, я з партнерами викуплю частину квитків та подаруємо їх воїнам та ветеранам АТО. Навіщо мені це потрібно? Розглядаю це як інвестицію в країну, де збираюся попросити політичний притулок".

Хто такий Максим Мернес

Син засновника піраміди МММ Сергія Мавроді Максим Мернес є громадянином Росії, але з 2014 року мешкає в Таїланді. Доларовим мільйонером Максим став у 20 років. Мернес – автор 18 книг. Після нещодавнього інтерв'ю українським ЗМІ на 26-річного бізнесмена порушили кримінальну справу в Росії. В інтерв'ю підприємець зазначив, що вважає анексію Криму ключовою помилкою керівництва Росії.

"Питання "чий Крим" ні для кого з розсудливих людей не варте уваги – це й так зрозуміло. Події 2014 року – це кричущий прецедент, який повністю перевернув відносини наших країн", – наголосив Мернес.

Максим також висловлював упевненість, що будь-якій розсудливій людині небезпечно повертатися до Росії, а на економіку РФ в найближчі 5-6 років чекають серйозні потрясіння.