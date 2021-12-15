Максим Мернес зі своїми партнерами готовий підставити плече та допомогти з організацією мегафайту у столиці України.
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"Знаю, що Київ не є фаворитом проведення бою через невисоку платоспроможність українських фанів боксу. На 70-тисячному НСК "Олімпійський" не можна буде поставити ціну квитків, яка була в Лондоні і організатори зазнають збитків. Хочу поговорити з промоутером Усика Олександром Красюком, дізнатися, про яку цифру йдеться. І якщо вона мене не введе до ступору, готовий взяти участь в організації івента",
– розповів Мернес.
Росіянин упевнений, що разом із Красюком вони зможуть знайти механізм, як компенсувати всі витрати організаторам:
"Знайдемо механізм, як можемо компенсувати збитки організаторів. Можливо, я з партнерами викуплю частину квитків та подаруємо їх воїнам та ветеранам АТО. Навіщо мені це потрібно? Розглядаю це як інвестицію в країну, де збираюся попросити політичний притулок".
Хто такий Максим Мернес
Син засновника піраміди МММ Сергія Мавроді Максим Мернес є громадянином Росії, але з 2014 року мешкає в Таїланді. Доларовим мільйонером Максим став у 20 років. Мернес – автор 18 книг. Після нещодавнього інтерв'ю українським ЗМІ на 26-річного бізнесмена порушили кримінальну справу в Росії. В інтерв'ю підприємець зазначив, що вважає анексію Криму ключовою помилкою керівництва Росії.
"Питання "чий Крим" ні для кого з розсудливих людей не варте уваги – це й так зрозуміло. Події 2014 року – це кричущий прецедент, який повністю перевернув відносини наших країн", – наголосив Мернес.
Максим також висловлював упевненість, що будь-якій розсудливій людині небезпечно повертатися до Росії, а на економіку РФ в найближчі 5-6 років чекають серйозні потрясіння.