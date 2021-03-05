Госдеп США внес в санкционный список олигарха Игоря Коломойского. Вместе с ним под санкции попала и его семья. Его сын Григорий Коломойский – баскетболист, выступающий за Днепр.

Санкции распространяются на Игоря Коломойского, его жену Ирину, дочь Анжелику и сына Израиля Цви. Этот шаг делает для Игоря Коломойского и каждого из этих его ближайших родственников невозможным въезд в США.

Детали Запретили въезд: США ввели санкции против Коломойского и его семьи

Стоит добавить, что в сообщении Госдепа США имя сына Игоря Коломойского указано как Израиль Цви. В то время в баскетбольной команде Днепр, где он выступает, он подписан как Григорий.

Хотя по нему тоже еще немало вопросов. Особенно по его гражданству. В свое время Григорий учился в США в университете Кливленда, где и выступал за университетскую команду. Там он был подписан как Грегори, а местом рождения указана Швейцария. СМИ пишут о наличии у него именно швейцарского гражданства. Хотя на сайте Днепра указана его национальность "Украина".

За что наложили санкции на Игоря Коломойского

"Из-за его причастности к значительной коррупции". Именно так говорится в сообщении Госдепа США.

"Находясь на должности председателя Днепропетровской областной государственной администрации Украины с 2014 по 2015 год, Коломойский участвовал в коррупционных деяниях, которые подрывали верховенство права и доверие украинской общественности к демократическим институтам и процессам управления, включая использование своего политического влияния и официальной власти для личной выгоды. Хотя нынешнее определение базируется на действиях во время его пребывания в должности, я также хочу выразить обеспокоенность текущими неустанными попытками Коломойского подорвать демократические процессы и институты в Украине, что представляет серьезную угрозу для ее будущего", – заявил государственный секретарь США Энтони Блинкен.