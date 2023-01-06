Сын Бекхэма будет играть в одной команде с игроком молодежной сборной Украины

Английский Брентфорд арендовал сына легендарного игрока сборной Англии Дэвида Бекхэма. Ромео Бекхэм будет играть за дубль "пчел" до конца сезона.

Средний сын звездной пары Дэвида и Виктории Бекхэм Ромео вернулся в Англию. 20-летний вингер на правах аренды будет защищать цвета резервной команды Брентфорда.

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Соглашение рассчитано до конца текущего сезона. В Брентфорде Ромео будет играть вместе с игроком сборной Украины U-21 Егором Ярмолюком. Украинец уже дебютировал за основную команду, но пока проигрывает конкуренцию более опытным игрокам "пчел".

Зигзаги футбольной карьеры сына Бекхэма