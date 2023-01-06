Сын Бекхэма будет играть в одной команде с игроком молодежной сборной Украины
6 января 2023, 22:50Читати новину українською
Источник:ФК Брентфорд
Английский Брентфорд арендовал сына легендарного игрока сборной Англии Дэвида Бекхэма. Ромео Бекхэм будет играть за дубль "пчел" до конца сезона.
Средний сын звездной пары Дэвида и Виктории Бекхэм Ромео вернулся в Англию. 20-летний вингер на правах аренды будет защищать цвета резервной команды Брентфорда.
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Соглашение рассчитано до конца текущего сезона. В Брентфорде Ромео будет играть вместе с игроком сборной Украины U-21 Егором Ярмолюком. Украинец уже дебютировал за основную команду, но пока проигрывает конкуренцию более опытным игрокам "пчел".
Зигзаги футбольной карьеры сына Бекхэма
- Ромео Бекхэм футбольное образование получал в академии лондонского Арсенала, за который болеет с детства.
- В 13 лет парень решил покинуть футбол и заняться теннисом.
- Однако в 2020 году Ромео заявил о своем желании вернуться в футбол после пятилетнего перерыва.
- Отец устроил сына в резервную команду Интер Майами, где он является совладельцем клуба.
- В прошлом сезоне резервисты Интер Майами заняли шестое место в Восточной конференции, а Бекхэм сыграл в 20 матчах, забил 2 гола и сделал 10 ассистов (лучший ассистент сезона).
- В январе 2022 года Ромео дебютировал за основу Интера, но это был товарищеский матч.
- Ромео Бекхэм, как и отец, выступает на правом фланге атаки.