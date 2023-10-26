Жирона сообщила о возвращении Цыганкова: сыграет ли украинец в матче-открытии 11-го тура

Жирона готовится к домашней игре 11-го тура испанской Ла Лиги-2023/2024. Подопечные Мичела Санчеса будут принимать Сельту.

В преддверии этого поединка из расположения Жироны поступили хорошие новости для поклонников этого испанского клуба. Виктор Цыганков вернулся во всеобщую группу команды.

Достойно внимания Основание от курьезного Онана: МЮ вынужденно может вернуть былую звезду ворот

Возвращение украинского лидера

Украинец попал в объектив клубного фотографа, которые впоследствии пресс-служба выложила в официальных соцсетях.

26 октября Нил Сола сообщил, что главный тренер Жироны подтвердил тот факт, что Цыганков готов сыграть в ближайшей домашней игре против Сельты, которая состоится 27 октября в 22:00 (по киевскому времени). Также в команду вернулся колумбиец Бернардо.

Этот поединок откроет программу 11 тура Ла Лиги текущего сезона-2023/2024.

Напомним, что Виктор получил травму (проблемы с мышцей бедра) в матче против Реала, в котором "красно-белые" были разгромлены "сливочными" 0:3. Из-за повреждения правый вингер пропустил октябрьский цикл сборной Украины по отбору на Евро-2024.

До травмы 25-летний украинский футболист провел за Жирону 8 поединков, в которых забил гол и отдал ассист. Теперь жирондинцы усилились одним из лидеров команды, перешедшим в испанский клуб в январе 2023-го.

Подопечные Мичела после 10 туров идет на втором месте в турнирной таблице Ла Лиги, набрав 25 баллов. Столько же очков у лидера сезона Реала. Преимущество клуба Цыганкова и Артема Довбика над третьей Барселоной составляет всего один пункт.