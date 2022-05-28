Сыграем этот финал для жителей Украины, – Клопп о переносе Лиги чемпионов из России

Ливерпуль 28 мая будет защищаться с Реалом за трофей Лиги чемпионов. Наставник "мерсисайдцев" Юрген Клоппа поделился ожиданиями от финала.

Клопп: Матч пройдет не в России – это важный месседж

В преддверии финала главный тренер Ливерпуля дал пресс-конференции. Во время нее Юрген Клопп вспомнил о переносе финального матча Лиги чемпионов из России.

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Немецкий специалист искренне радуется, что у вражеской страны забрали такой большой поединок. Лишение финала Клопп назвал важным сигналом для России, продолжающей вести войну против мирной Украины. Тренер Ливерпуля посвятил игру своей команды в финале всему украинскому народу.

Место проведения игры? Честно говоря, к этому вопросу я был сосредоточен только на матче. Хотите, чтобы я запустил политический месседж? Я рад, что матч играют здесь, в Париже по тысяче причин. Война продолжается, и тот факт, что матч пройдет не в России – это важный месседж. Жизнь продолжается, даже если ты пытаешься ее уничтожить. Мы сыграем этот финал для всех жителей Украины,

– ответил Клопп.

Напомним, что финал Лиги чемпионов сначала должен был состояться в Санкт-Петербурге. Но Россия сама лишила себя права провести этот решающий поединок из-за полномасштабного вторжения в Украину.

Похоже, Юрген Клопп хорошо помнит, как еще с дортмундской Боруссией гостил во Львове, где "шмели" сыграли в Лиге Европы против местных Карпат. Этот поединок навсегда запечатлелся в памяти фанатов "львов". Карпаты в бешеной голевой перестрелке проиграли немцам со счетом 3:4.

Также Ливерпуль Клоппа уже играл в финале Лиги чемпионов, состоявшемся в Киеве. Тогда в 2018 году Реал праздновал победу – 3:1.

Тренерская карьера Клоппа в Ливерпуле

Немецкий наставник тренирует английский клуб с октября 2015 года. Во главе команды провел уже 378 матчей, в которых Ливерпуль одержал 238 побед, расписал 78 мировых и потерпел 62 поражения.

Контракт Клоппа с "мерсисайдцами" рассчитан до конца июня 2026 года.

В сезоне-2021/2022 Ливерпуль под его руководством провел 62 поединка, в которых праздновал 49 побед, сыграл 10 ничьих и лишь трижды заканчивал встречу поражением.

В этом году Ливерпуль близок к чемпионству в АПЛ. Но подопечные Клоппа уступили МанСити только одному очку.

С "мерсисайдцами" Клоппа завоевал уже восемь трофеев.

Финал Лиги чемпионов Ливерпуль – Реал состоится 28 мая. Стартовый свисток судьи на "парк де Пренс" раздастся в 22:00 по киевскому времени.