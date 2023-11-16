Получило рекордное время: Михайлюк приложился к победе Селтика в матче лидеров НБА

Украинский баскетболист Святослав Михайлюк помог Бостону на выезде обыграть Филадельфию. И благодаря этой победе выйти на первое место в Восточной конференции, обойдя как раз соперников.

Филадельфия и Бостон к этому матчу подошли с одинаковыми показателями в восемь побед и двумя поражениями. Так что лидировали в Восточной конференции. При этом один из матчей Бостон проиграл как раз Филадельфии на ее площадке. Но 15 ноября удалось взять реванш.

Достойно внимания Такого не было 45 лет: баскетболисты НБА устроили массовую драку еще до первого набранного очка.

Команды в этом матче устроили настоящие "качели". Селтик первую четверть выиграли с разницей в 15 очков. А уже во второй четверти хозяева площадки отыграли это отставание и на перерыв ушли за преимущества в одно очко.

В третьей четверти снова "кельты" сумели несколько оторваться в счете. Но преимущество было незначительным – +8 перед последней четвертью. Но этого оказалось вполне достаточно, чтобы не дать сопернику догнать себя и удержать победу. В итоге Бостон победил со счётом 107:117.

Видеообзор матча Филадельфия – Бостон

К этой победе приложился и украинец Святослав Михайлюк. В общей сложности он провел на площадке 15 минут и 20 секунд, что является его рекордом в этом сезоне за Бостон. За это время он набрал 5 очков (1/1 двухочковых, 1/3 трехочковых), собрал 1 подбор, сделал 1 перехват при 1 потере и 3 фолах.

Благодаря этой победе Бостон вышел на первое место в Восточной конференции, обойдя Филадельфию.