Святослав Михайлюк остается в НБА: баскетболист подписал контракт с клубом-рекордсменом

Защитник сборной Украины с баскетбола Святослав Михайлюк продолжить выступать в НБА. Игрок подписал контракт с клубом Бостон Селтикс.

Как говорится в сообщении на сайте NBA, "согласно политике команды, условия не разглашаются". Инсайдеры сообщают, что Михайлюк подписал контракт только на один сезон. В новом клубе он будет выступать под номером "17".

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Для Михайлюка это будет шестой сезон в НБА. В 2018 году его избрали на драфте Лос-Анджелес Лейкерс под 47-м номером. Потом его обменяли в Детройт Пистонс. Также в его карьере были Оклахома-Сити Тандер, Торонто Репторс и Нью-Йорк Никс. В феврале 2023 года Михайлюк стал игроком Шарлотт Хорнетс, когда являлся частью обменов сразу между тремя клубами. За "шершней" Михайлюк сыграл 19 матчей, в которых набирал 10,6 очка, 2,7 передачи, 2,4 подбора в среднем за матч.

В общей сложности за карьеру в НБА Михайлюк сыграл в 252 матчах (в 54 матчах выходил в стартовой пятерке). Его средние показатели за карьеру составляют 6,6 очка, 1,8 подбора и 1,4 передачи, а точность бросков с игры составляет 40,3%.

Летом Михайлюк мог стать игроком одного из европейских клубов. Им активно интересовались греческие Панатинаикос и Олимпиакос, итальянские Олимпия Милан и Виртус Болонья, а также испанский Реал. Однако сам баскетболист хотел остаться именно в НБА, поэтому искал разные варианты. Одним из таких и стал Бостон Селтикс.

Следует отметить, что Бостон Селтикс 17 раз становился чемпионом НБА. Это рекорд в лиге, который они делят с другим бывшим клубом украинца Лос-Анджелес Лейкерс.