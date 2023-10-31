Святослав Михайлюк дебютировал за новую команду в НБА

Украинский баскетболист Святослав Михайлюк провел первый матч в новом сезоне НБА за новую команду – Бостон Селтикс.

Бостон уже провел третий матч в новом сезоне НБА. В этот раз на выезде против Вашингтона. Но впервые на площадке за "кельтов" сыграл Святослав Михайлюк. Он отыграл менее пяти минут (наименьшее время среди всех игроков, сыгравших в этом матче). И за это время заработал три очка (один удачный дальний бросок из двух попыток), совершил одну передачу и один перехват.

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Стоит отметить, что Михайлюк получил игровое время благодаря тотальному преимуществу Бостона в этом матче. Еще первую четверть команда закончилась с разницей в +23. А во второй четверти минимальный открыл составлявший +21, а местами доходил и до +34. По итогам третьей четверти он увеличился еще больше. И только в последней четверти хозяевам площадки удалось несколько сократить отставание. В итоге 107:126 в пользу Бостона. Это третья победа для команды в трех матчах.

Видеообзор матча Вашингтон – Бостон

Таким образом, Михайлюк начал свой шестой сезон в НБА. Он был задрафтирован в 2018 году Лос-Анджелес Лейкерс под 47-м номером. Потом его обменяли в Детройт. Также в его карьере были Оклахома, Торонто, Нью-Йорк и Шарлотт.

Летом 2023 года Михайлюк остался без клуба. У него были варианты продолжить карьеру в Европе, но хотел остаться в НБА. 31 августа он заключил негарантированный контракт с Бостоном. На предсезонном сборе он убедил руководство клуба и попал в заявку команды на новый сезон.

Следует напомнить, что в НБА выступает еще один украинский баскетболист – Алексей Лень. Но он пока тоже не сыграл ни одного матча в этом сезоне за Сакраменто Кингс.