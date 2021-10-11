Свитолина "на зубах" одержала важную победу на турнире WTA в Индиан-Уэллсе: видео

Украинская теннисистка Элина Свитолина одержала еще одну победу на турнире WTA 1000 в Индиан-Уэллсе. В матче третьего круга украинка обыграла Сорану Кирстю из Румынии.

Элина Свитолина – Сорана Кирстя 4:6, 6:4, 7:6

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В активе украинки 6 подач на вылет, 4 из 5 реализованных брейков, 70% очков, выигранных на первой и 41% очков на второй подачах, и 3 двойные ошибки. У ее соперницы 3 эйса, реализованных брейков, 68% очков, выигранных на первой и 45% очков на второй подачах, и 2 двойные ошибки.

В текущем сезоне Элина одержала уже десятую волевую победу, проиграв первую партию. Отметим, что три таких матча были выиграны на Олимпиаде в Токио.

Этот выигрыш позволил Элине подняться на десятое место в чемпионской гонке. В свете того, что Эшли Барти и Наоми Осака с большой долей вероятности не поедут на Итоговый турнир в Гвадалахару, судьба одной из путевок теперь находится в руках Свитолиной.

В следующем раунде Элина сразится против Жасмин Паолини из Италии (№63 WTA), которая победила Джессику Пегулу из США (№24 WTA). Американка является прямой конкуренткой за путевку на Итоговый турнир.

Элина Свитолина – Сорана Кирстя видеообзор