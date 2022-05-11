Свитолина впервые за 11 лет пропустит Ролан Гаррос

Элина Свитолина не выступит на главном грунтовом турнире года – Ролан Гаррос. Вместо нее сыграет пуэрториканка Моника Пуиг.

Свитолина не выступит в Париже впервые с 2011 года

Свитолина объявила о перерыве от турниров еще в марте. Она объяснила это тем, что у нее проблемы со спиной.

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Также тогда она отметила, что ей тяжело выступать на стартах из-за ситуации в родной стране.

Элина пропустила ряд турниров, в частности, матч Кубка Билли Джин Кинг Украины против США, а также старт грунтового сезона.

Также в апреле Свитолина анонсировала пропуск двух турниров WTA1000 – в Мадриде и Риме. Но входила в список участников Ролан Гаррос-2022.

Вместо украинки на открытом чемпионате Франции выступит пуэрториканка Моника Пуиг, которая должна была начать выступления на турнире по квалификации.

Для Элины снятие с Ролана Гарроса-2022 означает, что она впервые за 11 лет не сыграет на турнире. За этот период украинская теннисистка девять раз подряд играла в основной сетке, трижды доходя до четвертьфинала – самый высокий результат.

В последнем розыгрыше турнира Свитолина выбыла из Ролан Гаррос на стадии третьего круга, уступив будущей чемпионке Барборе Крейчиковой.

К тому же, отсутствие Свитолиной будет означать ее дальнейшее падение в рейтинге WTA. Новую неделю украинская теннисистка начала с подъема на две позиции в рейтинге, идя по 27-й.

Свитолина может лишиться статуса первой ракетки Украины. Ближайшая преследовательница Элины – украинка Ангелина Калинина. В настоящее время она находится на 36-й позиции в обновленном рейтинге.

Результаты Светолиной в 2022 году

Отсутствие Свитолиной означает, что в основной сетке Ролан Гаррос-2022 гарантированно сыграют только три украинских теннисистки: Ангелина Калинина, Марта Костюк и Даяна Ястремская.

В 2022 году Элина успела поучаствовать в 8 турнирах. Она одержала 5 побед в 13 матчах. Лучший результат – выход в четвертьфинал турнира в Монтеррее.

2022 квалификация Ролан Гаррос стартует 16 мая, а игры основной сетки пройдут с 22 мая по 5 июня.