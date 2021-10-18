Свитолина вернулась в топ-6 рейтинга WTA, Костюк и Калинина обновили рекорды

В понедельник, 18 октября, был опубликован новый рейтинг WTA. Украинки смогли улучшить свои позиции.

Первая ракетка Украины Элина Свитолина поднялась на одну позицию и занимает шестое место.

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Свитолина на прошлой неделе дошла до четвертьфинала на турнире WTA 1000 в Индиан-Уэллсе и поднялась на 11 место в Чемпионской гонке. От проходной восьмой позиции на WTA Finals в Гвадалахаре Свитолину отделяют 611 очков. На этой неделе украинка выступит на турнире WTA 250 на Тенерифе.

В нынешнем году Свитолина выиграла первый турнир в Чикаго, выходила в полуфиналы турниров в Майами и Штутгарте, а также пробилась в 1/8 финала Australian Open.

Самой прогрессирующей теннисисткой за неделю стала Дарья Лопатецкая. Она поднялась сразу на 27 мест и вернулась в топ-500. В топ-200 наибольший прогресс у Дарьи Снигур, поднявшейся на 8 позиций.

Марта Костюк и Ангелина Калинина обновили личные рекорды. Марта занимает 53 место, Ангелина – 57-е. Даяна Ястремская опустилась на 76 позицию.

Украинки в рейтинге WTA