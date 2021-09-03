Свитолина уверенно обыграла вторую ракетку России и вышла в 1/8 финала US Open

Лучшая украинская теннисистка Элина Свитолина одержала еще одну победу на Открытом чемпионате США по теннису. В матче третьего круга украинка разобралась с Дарьей Касаткиной из России.

Элина Свитолина – Дарья Касаткина 6:4, 6:2

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В начале игры теннисистки выигрывали каждая свою подачу до счета 4:4, затем украинка выиграла подачу соперницы и первый сет. В начале второго сета Свитолина оформила брейк и довела поединок до победы.

Свитолина и Касаткина провели свой шестой очный поединок и впервые сыграли друг с другом на турнире Большого Шлема.

27-я ракетка мира Дарья Касаткина только раз обыграла соперницу из топ-10 на турнирах Большого Шлема. Касаткина боролась за свою первую победу над теннисисткой из топ-5 с 2018 года. 24-летняя россиянка ранее один раз (сезон-2017) доходила на US Open до четвертого круга.

Элина Свитолина в четвертый раз в карьере выступит в 1/8 финала в Нью-Йорке. Далее украинка сыграет против Симоны Халеп (WTA 13). Счет в их очных противостояниях 5:5, последний их матч на Итоговом турнире в 2019 году, остался в активе Свитолиной.