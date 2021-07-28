Свитолина установила историческое достижение для Украины на Олимпийских играх

Первая ракетка Украины Элина Свитолина, победив в четвертьфинале Олимпийских игр Камилу Джорджи, установила национальный рекорд. Никогда ранее представители Украины не доходили до полуфинальной стадии Игр в одиночном разряде.

Ранее лучшим результатом Украины в индивидуальных соревнованиях был четвертьфинал Свитолиной на Олимпиаде в Рио-2016. Там одесситка проиграла в 1/4 финала Петре Квитовой.

Как это было Свитолина роскошно разбила Джорджи и пробилась в полуфинал Олимпиады

В Пекине-2008 сестры Бондаренко сыграли в парном полуфинале, где проиграли сестрам Уильямс.

Отметим, что Камила Джорджи из Италии ранее оставила за бортом турнира таких сильных теннисисток, как американка Дженнифер Брэйди, россиянка Елена Веснина и чешка Каролина Плишкова.

Элина Свитолина (Украина) – Камила Джорджи (Италия) 2:0 (6:4, 6:4)

В следующем круге Свитолина сыграет с победительницей в паре Паула Бадоса Хиберт (Испания, 29-я ракетка мира) – Маркета Вондрусова (Чехия, 42).

Накануне украинка в трех сетах обыграла Марию Саккари из Греции в матче 1/8 финала олимпийского турнира.