"Она хочет увидеть нормальную жизнь": Свитолина рассказала о бабушке, которая осталась в Одессе

Украинская теннисистка Элина Свитолина, которая родом из Одессы, рассказала о своих родных, которые остались в Украине. В частности она вспомнила свою бабушку.

По словам теннисистки, она периодически поддерживает связь с бабушкой. Она для нее является очень близким человеком, делится Элина.

Смотрите также Приближение Свитолиной к топ-10 и личный рекорд Стародубцевой: обновленный рейтинг WTA

Свитолина о бабушке в Одессе

"Да, это ужасно. Действительно ужасно. Мой дядя и его семья находятся там. Моя бабушка все еще там, мы с ней очень близки.

Очень тяжело каждый день смотреть новости. Я стараюсь разговаривать с ней и поддерживать ее дух. Она любит поговорить с нами, просто чтобы в моменте почувствовать нормальную жизнь", – рассказала Свитолина.

Элина убеждена, что для ее бабушки это постоянный стресс, она хочет увидеть нормальную жизнь.

"Ежедневно раздается тревога, летят ракеты, все эти звуки окружают ее, поэтому она хочет увидеть мою семью, увидеть нормальную жизнь. Даже не могу представить, насколько это трудно для нее психологически", – добавила теннисистка.

Украинка улучшила положение в общем рейтинге