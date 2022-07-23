В Польше состоялся благотворительный теннисный матч в поддержку Украины с участием Светолиной

Организатором мероприятия является польская теннисистка Ига Швентек. Также к участию присоединились и другие звезды: Мартин Павелски, Агнешка Радванска, Сергей Стаховский и Элина Свитолина.

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Игроки поочередно выходили на корт, а судьей на башне была Свитолина.

В первом матче Швентек и Павелски выиграли сет у Радванской и Стаховского (6:4).

На тай-брейке сильнее были Радванска и Стаховский (12:10). Впоследствии было сыграно решающее очко, которое выиграли Ига и Мартин.

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Также один сет провели Швентек и Радванска (4:6).

Теннисный матч также посетил бывший тренер национальной команды Андрей Шевченко.

Помощь польской теннисистки

21-летняя польская теннисистка Ига Швентек – первая ракетка мира, двукратная чемпионка Ролан Гаррос (2020, 2022). Имеет девять одиночных титулов WTA. Из них шесть подряд получила в 2022 году.

После победы на Ролан Гаррос, она вспомнила в своей речи Украину. Когда она говорила слова поддержки украинскому народу, на ее глазах были заметны слезы.

Благодаря проведению мероприятия удалось собрать 2 миллиона злотых (более 400 000 евро). Собранные средства будут переданы платформе UNITED 24, фонду Элины Светолиной, а также UNICEF Polska.