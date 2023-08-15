Неприятность перед US Open: Свитолина сообщила, почему снялась с турнира в Цинциннате

Первая ракетка Украины Элина Свитолина так и не вступила в борьбу на турнире WTA 1000 в Цинциннате (США). Украинская теннисистка рассказала, почему в последний момент снялась с престижных состязаний.

В первом круге украинка должна была сыграть против бывшей первой ракетки мира из Дании Каролин Возняцки. Однако их встреча так и не состоялась из-за решения Элины Свитолиной.

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Верит в лучшее

После чего украинская теннисистка в своих соцсетях объяснила свое снятие с турнира. Свитолина призналась, что после участия в Уимблдоне, где добралась до полуфинала, чувствует боль в ногах. Элина прошла медицинское обследование после провального старта в Монреале, которое показало, что украинцам нужно время для отдыха и восстановления.

Вероятно, именно по этой причине Свитолина не смогла пройти даже первый круг турнира в Монреале.

Поэтому первая ракетка Украины пошла на серьезный шаг, отказавшись от турнира в Цинциннате. Элина не скрывает свое отчаяние из-за того, что не сможет снова сыграть на американском корте.

Свитолина надеется, что этот отдых позволит ей еще лучше подготовиться к Открытому чемпионату США (US Open).

Я люблю болельщиков в Цинциннате и люблю играть перед ними, что делает это решение еще более трудным. Однако я должен следовать совету врача, который мне дали. Сейчас я сделаю все возможное, чтобы отдохнуть и восстановиться в US Open. Благодарю вас за ваше понимание,

– написала украинская теннисистка.

Интересно, что встреча Свитолиной и Возняцки, которая так и не состоялась, могла стать уже шестой в глазных противостояниях теннисисток. Пока преимуществом продолжает владеть Элина - 4:1 по количеству побед.

Что касается других украинок, то из турнира в США уже вылетела и Марта Костюк, которая в двух сетах проиграла итальянке Ясмине Паолине. Ангелина Калинина переиграла в первом круге китаянку Линь Чжу – 3:6 и 5:7. В следующем раунде Калинина сыграет против пятой ракетки мира Онс Жабер из Туниса.

US Open-2023 начинается 28 августа и продлится до 10 сентября. Карлос Алькарас и Ига Швентек попытаются защитить свои чемпионские титулы.