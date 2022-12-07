Забросила в кольцо с первой попытки: Свитолина показала мастер-класс на глазах легенды НБА
Украинская теннисистка Элина Свитолина поделилась видео с баскетбольной площадки. На нем бывшая первая ракетка Украины показала свои навыки в баскетболе.
Элина Свитолина поставила на паузу свою профессиональную карьеру. Прославленная теннисистка наслаждается материнством и координирует работу своего благотворительного фонда.
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Кроме того, бронзовый призер ОИ-2020 посещает спортивные соревнования. После просмотра одного из баскетбольных матчей Элина продемонстрировала свои способности в этом виде спорта.
В присутствии экс-звезды НБА и сборной Франции Тони Паркера Свитолина легко забросила мяч в корзину. За свой двухочковый бросок она получила "пять" от легенды французского баскетбола.
Видео броска Светолиной
Что известно о Тони Паркере
- Тони Паркер четырежды становился чемпионом НБА в составе Сан-Антонио Сперс. Было это в сезонах-2002/03, 2004/05, 2006/07, 2013/14.
- В составе сборной Франции Тони Паркер становился чемпионом Европы 2013, один раз завоевал серебро и дважды бронзовые медали.
- В течение карьеры француз играл за Расинг Париж, Сан-Антонио Сперс, Асвел, Остин Сперс и Шарлотт Хорнетс.
Ранее мы рассказывали о благотворительном вечере в поддержку Украины в Монте-Карло, организованном Элиной Свитолиной. Благодаря нему удалось собрать 175 тысяч евро.