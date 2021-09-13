Свитолина поднялась в топ-4 рейтинга WTA, невероятный скачок юной победительницы US Open

После окончания US Open был обновлен рейтинг в женском теннисе. Произошли изменения в первой десятке, а также невероятный скачок сделала победительница турнира.

В 2020 году US Open выиграла японка Наоми Осака. В 2021 году она не сумела защитить свой титул, проиграв уже в третьем круге Лейли Фернандес, которая в итоге дошла до финала. Именно благодаря этому украинка Элина Свитолина смогла обойти соперницу в рейтинге WTA. Украинка дошла до четвертьфинала, и набранные очки помогли ей подняться на четвертое место. Лидирует и в дальнейшем Эшли Барти.

Относительно Лейлы Фернандес, то 19-летняя канадка сумела подняться на 45 мест в рейтинге. Она теперь на 28-й позиции.

И еще больший рывок вверх сделала победительница US Open – 18-летняя британка Эмма Радукану. Победа позволила ей подняться сразу на 127 мест вверх и занять 23-ю позицию.

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Стоит добавить, что в рейтинге сразу четыре украинки представлены в первой сотне. Кроме Элины Свитолиной, это также Даяна Ястремская (53-е место, -2 позиции), Марта Костюк (56-е место, -1 позиция) и Ангелина Калинина (64-е, +12 позиций). Но больше всего вверх среди украинок поднялась Леся Цуренко – сразу на 15 позиций. Правда она только на 165-ом месте в рейтинге WTA.