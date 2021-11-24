Свитолина даже не в топ-20: WTA опубликовала призовые теннисисток за сезон

Женская теннисная ассоциация (WTA) опубликовала рейтинг по количеству призовых в 2021 году. Впервые с 2008 года ни одна теннисистка не заработала за сезон 4 миллионов долларов.

Мировой тур WTA в 2021 году подошел к концу. Последним соревнованием, которое было сыграно под эгидой WTA, стал итоговый турнир, победу на котором одержала испанка Гарбинье Мугуруса.

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Возглавляет рейтинг украинских теннисисток по призовым в 2021 году Элина Свитолина. Первая ракетка Украины за год в целом заработала почти 1,3 миллиона долларов.

Кроме Свитолиной, в топ-200 списка WTA находятся еще восемь украинских теннисисток. Ближайшей соперницей Элины является Марта Костюк, которая заработала 643,8 тысячи долларов и занимает 52 место в рейтинге.

Наибольшее количество призовых среди украинок за результаты в парном теннисе получила Людмила Киченок – 173,1 тысячи долларов из 182,1 тысячи. А вот Надежда Киченок заработала за сезон 152,7 тысячи долларов (148,6 – за результаты в парном разряде).

Лидером сезона 2021 года с призовыми стала первая ракетка мира австралийка Эшли Барти. В 2021 году она заработала 3,94 миллиона долларов.

Призовые украинских теннисисток за 2021 год:

23. Элина Свитолина – $1,296,599

52. Марта Костюк – $643,865

106. Ангелина Калинина – $400,912

155. Екатерина Козлова – $233,865

156. Даяна Ястремская – $232,605

179. Людмила Киченок – $182,126

182. Леся Цуренко – $175,199

188. Катарина Завацкая – $166,291

194. Надежда Киченок – $152,698

259. Катерина Бондаренко – $85,685

271. Дарья Снигур – $77,768