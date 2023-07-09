"Будет врагам кадыки вырывать": чемпионка мира Светлана Гоцик в штурмовой бригаде "Лють"
В начале 2023 года в Украине была создана объединенная штурмовая бригада в составе Нацполиции. К "Люти" присоединилась и чемпионка мира по смешанным единоборствам.
Светлана Гоцик раньше не имела военного опыта, однако решила стать на защиту Родины от российского агрессора. Об этом в интервью 24 Канала рассказал пресс-офицер бригады "Лють" Артем Джепко.
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"Не имела боевого опыта, но поняла, что нужно"
Интересно, что именно мотивация была одним из ключевых критериев для кандидатов, чтобы попасть в "Лють". Так в бригаде оказалась бывшая чемпионка мира по смешанным единоборствам Светлана Гоцик.
Сегодня она в нашей бригаде, хотя раньше не имела боевого опыта. Но она поняла, что нужно. Девушка настолько мотивирована – поверьте, она будет врагам так кадыки вырывать, что ой-ой-ой. Вот поверьте,
– подчеркнул пресс-офицер "Люти".
Что такое бригада "Лють"Это военизированное подразделение полиции нового образца. Объединенная штурмовая бригада создана на базе полков спецназначения "Сафари" и "Цунами", а также батальона патрульной службы полиции особого назначения "Луганск-1" имени Героя Украины Сергея Губанова.
Главные задачи – отпор и сдерживание вооруженной агрессии против Украины, проведение штурмовых действий, обезвреживание диверсионно-разведывательных групп и незаконных вооруженных формирований врага, аэроразведка, выявление позиций и уничтожение противника.
"Лють" – это такой симбиоз людей, которые уже воевали. Это люди, которые хотят уничтожать врагов, освобождать наши земли", – подчеркнул Джепко.