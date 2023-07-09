"Будет врагам кадыки вырывать": чемпионка мира Светлана Гоцик в штурмовой бригаде "Лють"

В начале 2023 года в Украине была создана объединенная штурмовая бригада в составе Нацполиции. К "Люти" присоединилась и чемпионка мира по смешанным единоборствам.

Светлана Гоцик раньше не имела военного опыта, однако решила стать на защиту Родины от российского агрессора. Об этом в интервью 24 Канала рассказал пресс-офицер бригады "Лють" Артем Джепко.

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"Не имела боевого опыта, но поняла, что нужно"

Интересно, что именно мотивация была одним из ключевых критериев для кандидатов, чтобы попасть в "Лють". Так в бригаде оказалась бывшая чемпионка мира по смешанным единоборствам Светлана Гоцик.

Сегодня она в нашей бригаде, хотя раньше не имела боевого опыта. Но она поняла, что нужно. Девушка настолько мотивирована – поверьте, она будет врагам так кадыки вырывать, что ой-ой-ой. Вот поверьте,

– подчеркнул пресс-офицер "Люти".