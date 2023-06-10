Продолжит ли Ярославский спонсировать Металлист: экс-директор клуба прояснил судьбу харьковчан

Евгений Красников успокоил фанатов Металлиста по поводу будущего команды. Следующий сезон клуб проведет в Первой лиге и через несколько сезонов может вернуться в УПЛ.

В прошлом году харьковский Металлист вернулся в УПЛ впервые с 2016 года. Впрочем, из-за начала полномасштабной войны команда не оправдала высоких ожиданий в элитном дивизионе.

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Спортивный директор клуба Евгений Красников и тренер Александр Кучер перешли в Днепр-1. В свою очередь главный инвестор Металлиста Александр Ярославский уехал из Украины и существенно снизил финансирование харьковчан.

В этом сезоне Металлист провалился, заняв предпоследнее место и вылетев в Первую лигу. У болельщиков клуба сразу встал вопрос, выживет ли команда. Впрочем, бывший спортдиректор клуба Евгений Красников опроверг эти слухи.

Команда вылетела, но было много ошибок судей и других моментов. Я могу сказать, что металлист на 100% остается. Финансирование будет. Не в таком объеме, но металлист будет. Это 100%, команда будет играть в Первой лиге. Сомневаюсь, что уже в этом году, но через год или два мы будем пытаться вернуться в высшую лигу. Жаль, что вылетели,

– заявил Красников.

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Отметим, что вместе с «Металлистом» в Первую лигу вылетел Львов. Им на смену в УПЛ поднялись Полесье и Оболонь. Еще два места в высшем дивизионе разыграют Верес и Металлург, а также Ингулец и ЛНЗ.

. Металлист провел в элите чемпионата Украины 21 сезон. Харьковчане целых семь раз брали бронзовые медали УПЛ, а также однажды стали вице-чемпионом.