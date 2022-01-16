Существенный прогресс украинок: Джима пробилась в топ-25 в гонке преследования

В немецком Рупольдинге завершается шестой этап Кубка мира по биатлону. Одной из последних гонок был женский персьют.

Джима отыграла тринадцать позиций

Женская сборная Украины по биатлону получила 3 ​​путевки в персьют. Однако на старт вышли не все.

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Валентина Семеренко пропустила гонку преследования. Украинка занимала 47-е стартовое место.

По словам главного тренера Уроша Велепа, Валентина пропустила персьют из-за подготовки к Олимпиаде-2022. То есть украинка стопроцентно гарантировала себе место в Пекин.

Стартовые позиции украинок были не слишком обнадеживающими. Юлия Джима стартовала 37-ю, а Ирина Петренко – 41-ю.

Проблемы со стрельбой в Джимы все же продолжаются. Юлия допустила промах во время первого огневого рубежа. Аналогичная ситуация со стрельбой была и на второй "лежке".

Но, несмотря на неидеальную стрельбу, Джима хорошо выглядела на дистанции. Даже несмотря на штрафные круги ей удавалось играть по несколько позиций перед подходом к огневому рубежу.

На первой стойке украинка отработала с нулем. Однако после последней стрельбы биатлонистка отправилась на штрафной круг.

В итоге Джима финишировала на 24-й позиции.

Неудачное выступление Петренко

Петренко снова заявила о себе на огневом рубеже. Ирина чисто отработала на обеих "лежках". Однако уже на первой стойке украинка ошиблась ежиножды.

Последний огневой рубеж для биатлонистки завершился без ошибок.

Но, несмотря на неплохую стрельбу, Петренко не удалось существенно улучшить свои результаты. Однако скорость на лыжне для Ирины является ахиллесовой пятой.

Петренко завершила персьют 33-й.

Скандинавский подиум

Стабильность норвежки Марте Ольсбу Рейселанд дарит победу в спринтерской гонке. Биатлонистке удалось закрыть "чисто" все 20 мишеней.

Шведская женская сборная демонстрирует фантастическую форму перед Олимпийскими играми в Пекине. Сразу две представительницы Швеции оказались на пьедестале.

Эльвира Эберг финишировала второй. Ее сестра Анна Эберг завоевала "бронзу".

Результаты гонки преследования в Рупольдинге

1.Марте Олсбю Ройзеланд (Норвегия, 0+0+0+0) 30:55.0

2.Эльвира Эберг (Швеция, 1+1+0+0)+20.8

3.Анна Эберг (Швеция, 0+0+0+1) +32.4

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24.Юлия Джима (Украина, 1+1+0+1) +2:37.3

33. Ирина Петренко (0+0+1+0) +3:05.7