Суркисы – это позор Динамо, а Луческу должен уйти, – ультрас киевлян взбешен на руководство

Многие футбольные фанаты взяли в руки оружие, чтобы защитить Украину от русской орды. Самые преданные болельщики Динамо раскритиковало поведение Суркисов и тренер Мирчи Луческу.

Раскритиковали руководство клуба

Суркисы и главный тренер Динамо Мирча Луческу покинули Украину уже в первые дни войны. Терпение ультраса Динамо не выдержало и обратилось к руководству киевского клуба.

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Фанаты выделили несколько пунктов. Одним из первых есть то, что огромное количество из фанатской группировки взяло в руки оружие, чтобы защищать Украину от оккупантов. Многие болельщики стали волонтерами, организующими гуманитарную помощь нашим защитникам.

Преданные болельщики "бело-синих" осудили побег из страны футболистов, Суркисов и Луческу. Они не верят клубным новостям, в которых прессслужба команды пишет о помощи армии и больницам. Потому что нет никаких фото или видео с подтверждением этого.

Фото с Кадыровым и удивительное интервью Луческу

Что касается игроков, то они говорят, что поддерживают родную страну, но не афишируют это, публично об этом заявил только легионер Беньямин Вербич.

Вспомнили фанаты и фото вице-президента Динамо, сфотографировавшегося рядом с Рамзаном Кадыровым, желающим уничтожить украинцев с карты мира.

Также в обращении ультрас вспомнил интервью Луческу, в котором Мирча заявил, что украинцы и россияне жили как братья, а война на Украине – это политическая проблема, а не проблема между народами. Также "Мистер" не согласен с тем, что от войны страдает русский спорт.

Ультрас Динамо подытожил обращение тем, что давно уже пытается донести до мира, что Суркисы – это позор Динамо, а Луческу должен уйти.

Полный текст по публикации из телеграмм-канала ультраса Динамо

Сейчас не до футбола. Вот совсем не до футбола. Но рано или поздно Украина победит, и нам нужно будет восстанавливать наш город. Потом мы вернемся на трибуны родного стадиона, но это будет совсем другое Динамо.

А пока записываем факты:

1. Все фанатские группы Динамо Киев взяли оружие в руки и защищают Украину от оккупантов. Параллельно организован штаб помощи, мы обеспечиваем наших бойцов в разных подразделениях всем, что можем получить или приобрести. От воды до тепловизоров.

2. Президенты Динамо Суркисы в первые дни уехали из Украины. За 19 дней от них не было никаких заявлений, никакого обращения к болельщикам, к киевлянам, к украинцам. 23 февраля на официальном сайте Динамо Григорий Суркис поздравил с юбилеем Валерия Пустовойтенко и после этого тишина. Полная тишина.

3. Ресурсы Динамо публикуют информацию, что клуб финансово помогает больницам и интернатам во Львовской области. Список заведений, которым поступает помощь, выглядит как минимум странно. Никаких фото или другой информации – клуб просто убрал себя с публичной плоскости. Только репостит официальных лиц государства в соцсетях.

4. Игроков Динамо вывезли подальше от боевых действий. Легионеры уже за границей, им разрешено уходить в аренду в другие клубы. Наши же игроки говорят, что финансово помогают армии, но стараются этого не афишировать. Публично о своей помощи заявил только Беньямин Вербич.

5. В сети опубликовали снимки, где один из вице-президентов Динамо позирует рядом с кадыровым рамзаном. И опять же никакой реакции от клуба.

6. Сегодня Мирча Луческу дал интервью итальянской прессе, где заявил, что: украинцы и россияне жили как братья; война в Украине – это политическая проблема, а не проблема между народами; он против того, чтобы российские спортсмены и клубы дисквалифицировали в международных соревнованиях.

Для нас, фанатов Динамо все озвученные факты не стали неожиданностью. Мы несколько лет изо всех сил пытались донести миру, что Суркисы – это позор Динамо, а Луческу должен уйти. Надеемся, что хоть сегодня откроются глаза у тех, кто все это время не поддерживал нашу позицию.

Тем временем у нас понемногу заканчиваются деньги, а покупки становятся все более серьезными и масштабными. Если вы хотите финансово поддержать фанатов Динамо в борьбе с оккупантами:

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