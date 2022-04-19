Суркис ответил на критику Маркевича, припомнив ему работу в России

Мирон Маркевич был одним из первых, кто резко прокомментировал позицию Динамо по отношению к сборной Украины. Теперь легендарный тренер получил от президента киевлян жесткий ответ.

Суркис: Пусть вернет деньги, заработанные в России

Наставник назвал ситуацию, в которой Динамо не хотело отпускать футболистов в сборную, произволом. Мирон Маркевич назвал братьев Суркисов украинофобами и призвал не пускать их обратно в Украину.

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Президент Динамо не стал ждать ответа. Игорь Суркис припомнил Маркевичу его работу во враждебном чемпионате.

В 2002 году Мирон Маркевич возглавлял русский Анжи.

Читаю истерику, разгоревшуюся в прессе, того же Маркевича, например, и хочу ему сказать: пусть он сначала вернет деньги, которые заработал в России. Я, в отличие от него, никогда там не работал,

– ответил Игорь Суркис.

После целой горы критики Динамо согласилось отпустить игроков в сборную. Футболисты прибудут в расположение 3 мая, а сбор национальная команда начнет 2 мая. С резким заявлением в клуб обратился ультрас "бело-синих".

В списке главной команды страны на тренировочный сбор, который состоится в Словении, 12 динамовцев. Сборную ждет ряд контрольных спаррингов. А уже 1 июня Украина сыграет на выезде против Шотландии в плей-офф отбора ЧМ-2022.