Пока карьера загнивает: Супряга зажег новую избранницу, которая является победительницей конкурса "Мисс Украина"
Источник:инстаграмм Владислава Супряги
Владислав Супряга продолжает проваливать свою футбольную карьеру в киевском Динамо. За то на личном фронте нападающего все отлично.
23-летний форвард выложил фотографию со своей любимой, развеяв все слухи о романе. Избранницей Владислава Супряги оказалась Марина Литвин.
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Супруга развеял все слухи о романе
Девушка занимается моделингом, является лицом бренда iBrand, занимается организацией съемок под ключ, а также Марина. в 2021 году принимала участие в конкурсе "Мисс Украина", где стала победительницей в номинации "Мисс Земля".
На фото видно, что пара счастлива быть вместе. Владислав не стал как-то подписывать фотографию, а просто добавил смайлик красного сердца.
Супряга с новой избранницей / Фото с инстаграмма Владислава
Напомним, что ранее Супряга встречался с Дарьей Савиной, которую отразил Валерий Бондарь, на котором девушка уже даже вышла замуж. После этой ситуации Владислав заявил, что не давит руку защитнику "горняков".
Отметим, если в личной жизни футболиста все теперь хорошо, то футбольная карьера загнивает. С января по июнь 2022 года провалился в аренде в итальянской Сампдории. Клуб Серии А отправил Супрягу обратно в киевскую команду.
- Сначала Владислав никак не мог приобрести форму, чтобы убедить Мирча Луческу в своем профессионализме. А уже в контрольном матче против Люцерна получил травму.
- В сезоне-2022/2023 нападающий не провел еще ни одного матча за Динамо.
- У Владислава контракт с киевлянами до конца июня 2026 года.