"Стоял на месте": причина провальной аренды Супряги в Сампдории

Владислав Супряга вместе с Динамо готовится к новому футбольному сезону. Нападающий вернулся из аренды из итальянской Сампдории.

Лонго: Он талантлив, но месяцами стоял на месте

В конце января 2022 г. Владислав Супряга попробовал свои силы в итальянской Серии А. Однако зарекомендовать себя в Сампдории не сумел.

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После шести месяцев нападающий вернулся в киевское Динамо, с которым готовится к новому сезону. Диего Лонго, бывший помощник Мирчи Луческу, назвал причину невнятной игры Супряги в Сампдории.

Он талантлив, но месяцами стоял на месте. Не знал языка. К тому же, он интроверт. Ему понадобилось шесть месяцев на адаптацию, только после этого он стал заниматься подготовкой. Потом ему пришлось выучить английский, потому что если ты ничего не понимаешь, трудно выполнять требования тренера,

– рассказал Лонго.