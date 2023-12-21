Еще один удар по Суперлиге: Европейская ассоциация клубов не поддержала скандальный проект

Основатели Суперлиги рассчитывали заручиться поддержкой клубов ради создания нового турнира. Однако пока проект выглядит слишком сырым и неподготовленным.

Европейский суд признал неправомерными действия УЕФА и ФИФА в отношении Суперлиги и клубов-основателей. Это решение зажгло зеленый свет перед инициаторами создания нового турнира.

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ECA выразила поддержку УЕФА и ФИФА

По замыслу организаторов, Суперлига должна стать альтернативой еврокубкам и в перспективе их вытеснить. Впрочем, "мятежники" пока имеют малую поддержку.

Европейская ассоциация клубов (ECA), представляющая более 500 футбольных клубов, выступила с заявлением по поводу последних событий. ECA принимает в известность решение суда, но никак не поддерживает проект Суперлиги.

В заявлении организаций сообщается, что с момента возбуждения судебного дела в европейском футболе прошли важные реформы управления, включая новые правила УЕФА по предварительному разрешению на проведение соревнований. Благодаря ECA клубы уже сегодня принимают решения относительно соревнований, в которых они принимают участие.

Европейская ассоциация клубов продолжит сотрудничать с УЕФА, ФИФА для развития футбола. ECA выступает против попыток нескольких лиц, которые решили разрушить основные и базовые принципы европейского футбола.

Что такое Суперлига