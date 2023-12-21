Еще один удар по Суперлиге: Европейская ассоциация клубов не поддержала скандальный проект
Источник:ECA Europe
Основатели Суперлиги рассчитывали заручиться поддержкой клубов ради создания нового турнира. Однако пока проект выглядит слишком сырым и неподготовленным.
Европейский суд признал неправомерными действия УЕФА и ФИФА в отношении Суперлиги и клубов-основателей. Это решение зажгло зеленый свет перед инициаторами создания нового турнира.
К теме "Суперлига – это мертвая лига": президент УЕФА жестко отреагировал на формат турнира
ECA выразила поддержку УЕФА и ФИФА
По замыслу организаторов, Суперлига должна стать альтернативой еврокубкам и в перспективе их вытеснить. Впрочем, "мятежники" пока имеют малую поддержку.
Европейская ассоциация клубов (ECA), представляющая более 500 футбольных клубов, выступила с заявлением по поводу последних событий. ECA принимает в известность решение суда, но никак не поддерживает проект Суперлиги.
В заявлении организаций сообщается, что с момента возбуждения судебного дела в европейском футболе прошли важные реформы управления, включая новые правила УЕФА по предварительному разрешению на проведение соревнований. Благодаря ECA клубы уже сегодня принимают решения относительно соревнований, в которых они принимают участие.
Европейская ассоциация клубов продолжит сотрудничать с УЕФА, ФИФА для развития футбола. ECA выступает против попыток нескольких лиц, которые решили разрушить основные и базовые принципы европейского футбола.
Что такое Суперлига
- Первые разговоры о создании Суперлиги появились еще в 1998 году.
- В течение двух десятилетий идея постоянно возникала на поверхности, но все завершалось разговорами.
- Только 18 апреля 2021 года было официально объявлено о создании Суперлиги.
- Основателями Суперлиги выступили 12 клубов: 6 английских и по 3 испанских и итальянских. Еще три клуба должны были присоединиться позже.
- Новый турнир вызвал отрицательную реакцию со стороны УЕФА и ФИФА. Представители футбольных органов пригрозили мятежникам санкциями и отстранением от всех турниров.
- В том же году Суперлига подала против ФИФА и УЕФА иск в Европейский суд за нарушение закона о конкуренции.