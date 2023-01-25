Никакой России: УЕФА официально отобрала у Казани право принимать матч за Суперкубок 2023

Россия не скоро вернется к мировому футболу. УЕФА официально отобрала у Казани право принимать финал Суперкубка в 2023 году.

В среду, 25 января, в швейцарском Ньоне собрался Исполнительный комитет УЕФА. Среди большого количества вопросов было и то, что касалось России. Ведь Казань еще задолго до этого получила право принимать финал Суперкубка УЕФА в 2023 году. В этом матче должны сыграть победитель Лиги чемпионов и триумфатор Лиги Европы.

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Решение УЕФА было достаточно быстро и однозначно. Матч за Суперкубок УЕФА перенесли из Казани в Афины в Греции. Игра состоится на стадионе "Георгиос Караискакис" 16 августа 2023 года.

Напомним, УЕФА отстранила российские клубы и сборные от международных соревнований еще в феврале 2022 года сразу после военного вторжения России в Украину. Россияне пытались оспорить это решение, но проиграли.

После этого у России возникла идея выйти из УЕФА и перейти в Азиатскую конфедерацию футбола. Но передумали, ведь в Азии тоже не очень хотели их видеть.

Россия снова решила обратиться в УЕФА с просьбой допустить их к международным соревнованиям. Но там оказались довольно единодушны в своей позиции – запрет будет продолжаться до тех пор, пока война будет продолжаться в Украине.